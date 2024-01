AntilliaansDagblad | Ambtenarenkosten lopen op

Cft: Dit staat haaks op doelen VVU en Landspakket

Willemstad – Het College financieel toezicht (Cft) uit zijn zorgen over het oplopen van de ambtelijke personeelslasten van het Land Curaçao.

Het Cft wijst erop dat de voor 2024 begrote personeelslasten ‘substantieel hoger’ zijn dan de verwachte realisatie over het afgelopen jaar 2023. Curaçao begroot voor 2024 namelijk 503 miljoen gulden aan personeelslasten; een toename van 63 miljoen ten opzichte van 2023.

Deze toename wordt grotendeels verklaard door de indexering van de salarissen van ambtenaren en gelijkgestelden en het toekennen van een loontrede of een lumpsum. De toename van de personeelslasten in 2024 wordt daarnaast verklaard door een reservering van 18 miljoen voor invulling van 223 vacatures. Het Cft merkt op dat een (groot) deel van deze vacatures ook was opgenomen in de begroting 2023 en dat invulling van de vacatures ‘een uitdaging vormt’.

Met de zogeheten Nota van Wijziging (NvW) verhoogt het kabinet-Pisas (MFK/PNP) de personeelslasten structureel als gevolg van de indexering van de salarissen van ambtenaren en gelijkgestelden over 2019 en 2020. In de ontwerpbegroting 2024 nam Curaçao al lasten voor het toekennen van de indexering en een loontrede op. Deze bedragen worden met de NvW verder verhoogd.

Gegeven de onzekerheden in de raming voor 2024 en de afwezigheid van voldoende mitigerende maatregelen, vindt het Cft het ‘bijzonder risicovol’ dat Curaçao, naast de genoemde personeelslasten, ook de lasten voor goederen en diensten structureel verhoogt. Deze verhoging is onder meer het gevolg van een inflatiecorrectie van circa 8 procent, terwijl in 2024 circa 3 procent inflatie wordt verwacht. Het Cft adviseert in ieder geval de omvang van de inflatiecorrectie opnieuw te bezien, en ook kritisch te bezien hoe de lasten voor de goederen en diensten verder kunnen worden verlaagd.

Terug naar de ambtenarenkosten: de totale lasten voor het uitkeren van de indexering en het toekennen van een loontrede lopen op van 51 miljoen in 2023 tot 94 miljoen in 2027. Ook de overdrachten aan het bijzonder onderwijs stijgen als gevolg van de indexering. ,,Deze stijging staat haaks op de doelstellingen van de regeling Vervroegde Vrijwillige Uitstroom (VVU) en de maatregelen in het Landspakket op het gebied van rationalisering van het ambtenarenapparaat.”

Met de NvW verhoogt Curaçao de lasten per saldo met 60 miljoen ten opzichte van de eerdere ontwerpbegroting 2024. De lastenverhogingen zien op de rentelasten (+47 miljoen), de personeelslasten (+28 miljoen), en de post overdrachten (+6 miljoen).

De lasten stijgen dit nieuwe jaar met 156 miljoen ten opzichte van de jaarprognose 2023; van 1.746 miljoen in 2023 tot 1.902 miljoen in 2024. De toename wordt met name verklaard door hogere personeelslasten, hoger verbruik van goederen en diensten, hogere rentelasten door verwerking van de herfinanciering van de liquiditeitssteunlening en hogere subsidies en overdrachten.

Bron: Antilliaans Dagblad