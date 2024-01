AntilliaansDagblad | Fiscus bespaart op postkosten

Scheelt per aanslag 1,50 gulden aan papier, envelop en portokosten



Willemstad – De realisatie van de digitale berichtenbox en de digitale verzending van documenten door de Inspecteur der Belastingen en Ontvanger zal eenmalig 238.500 gulden kosten.

Tegelijkertijd zal er bespaard worden op postkosten, want op het moment van de invoering van de digitale correspondentie van de Belastingdienst zal een minimalisering van de per post te versturen documenten door de Inspecteur plaatsvinden.

Het Antilliaans Dagblad haalt deze informatie uit de toelichting op de Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024.

,,Op termijn kan worden overgestapt naar volledig digitaal corresponderen door en met de Inspecteur.” De besparing ten aanzien van het niet langer per post hoeven versturen van documenten door de Inspecteur – fase 1 – is becijferd op basis van het opleggen van 15.000 aanslagen per maand en de directe kosten per aanslag van 1,50 gulden voor papier, envelop en portokosten. Dit betekent op jaarbasis 15.000 x 12 x 1,50 = 270.000 gulden aan besparing.

In fase 2 volgt de digitalisering van de verzending van aanmaningen, verrekeningbrieven en uitstelbeschikkingen van de zijde van de Ontvanger. Aangezien de berichtenbox op dat moment al bestaat, is de verwachting dat de kosten voor de realisatie hiervan rond de 150.000 gulden zullen bedragen. De besparing bedraagt jaarlijks op basis van 10.000 stukken correspondentie per maand: 10.000 x 12 x 1,50 = 180.000 gulden.

,,De investering wordt dus binnen een jaar terugverdiend en levert daarna een jaarlijkse besparing op van om en nabij 450.000 gulden.” De toegang tot de digitale berichtenbox wordt verschaft via het online aangifteportaal. Dit brengt volgens de regering dus geen extra kosten met zich mee.

Momenteel wordt een aanzienlijk deel van de verstuurde poststukken door de Inspectie der Belastingen en Ontvanger onbesteld retour ontvangen. ,,Zodoende is ook beoogd dat binnen afzienbare termijn volledig kan worden overgestapt op digitale correspondentie”, aldus de regering.

,,Een belastingplichtige die zijn aanslag niet ontvangt kan hem ook niet betalen. De verwachting is dat de digitalisering derhalve in dit kader ook zou kunnen leiden tot een verhoging van de belastingopbrengsten.”

Rekening houdend met het feit ‘dat niet iedere burger digitaal wegwijs is of toegang heeft tot digitale hulpmiddelen’, zal invoering van de overstap naar digitaal communiceren gefaseerd plaatsvinden. Zo zullen met name de personen die thans nog niet in de gelegenheid zijn om online aangifte te doen, in eerste instantie nog op niet-digitale wijze door de Inspecteur en Ontvanger benaderd blijven worden.

Bron: Antilliaans Dagblad