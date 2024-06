NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Edson Hato blikt terug op zijn eerste 9 maanden, en ook vooruit



Willemstad – Sinds het aantreden van Edson Hato als Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten – vorig jaar september – zijn er inmiddels zo’n 9 maanden verstreken en raakt hij steeds meer ingewerkt.

In een gesprek met het Antilliaans Dagblad vertelt hij dat het voor hem vanaf het begin helder was dat hij met beide benen in de verschillende culturen van de landen binnen het Koninkrijk zou gaan staan, en dat daar veel waarde in zou gaan zitten. ,,Ik realiseerde me ook dat dat veel werk zou gaan vergen, maar ik ben blij verrast.”

Dat neemt niet weg dat hij al direct bij zijn start werd geconfronteerd met verschillende zware dossiers, die veel aandacht van hem vroegen, waaronder het slavernijverleden en Ennia. ,,Maar de balans is positief”, zo concludeert Hato.

Gevraagd naar zijn drijfveer om de functie van Vertegenwoordiger te bekleden, vertelt hij over zijn jeugd. Als 19-jarige jongen verliet hij Curaçao om in Nederland te gaan studeren. ,,Ik ben een kind van de Nederlandse Antillen, dat de voordelen heeft gekend van deze gemeenschap en dat heeft mijn toekomst bepaald. Altijd al had ik het idee om weer terug te keren en iets voor de eilanden te gaan doen. Dat is mijn beweegreden.”

Als een van zijn belangrijkste taken ziet Hato het bouwen van bruggen binnen het Koninkrijk. Maar dat is niet iets wat hij op eigen kracht kan bereiken. ,,Het vereist van beide kanten dat ze de brug ook willen ontvangen. Anders kun je hem niet bouwen”, legt Hato uit. De rol die hier voor de Vertegenwoordiging in is weggelegd, is bijeenkomsten voor de bewindspersonen zo optimaal mogelijk voorbereiden.

,,De connectie moet kwalitatief hoogwaardig zijn. Dan heb je de juiste discussies en kun je uiteindelijk ook komen tot de juiste aanpak en beslissingen”, aldus Hato. Hij benadrukt dat hij en zijn team niet alleen flink gaan inzetten op voorbereidend werk, maar ook op nazorg, om de kwaliteit en de uitkomst van discussies maximaal te maken.

Dat vereist relaties bouwen en mensen leren kennen. Naast de grote dossiers die direct de aandacht van Hato vroegen, zijn dit de werkzaamheden geweest waarmee hij samen met zijn team de afgelopen maanden intensief bezig is geweest.

Hato: ,,De volgende fase begint nu, en dat is het bepalen van agenda’s en doelstellingen.” Een concreet voorbeeld hiervan is het hoofdlijnenakkoord omtrent groene waterstof dat met Curaçao is ondertekend.

De Vertegenwoordiger benadrukt dat zijn team en hijzelf bescheiden zijn en niet graag van de daken schreeuwen wat ze allemaal doen. ,,We zijn vooral de lijm, de aanjager, de coach, de informatiezoeker, et cetera. Als het maar gaat om die ene doelstelling”, zo zegt Hato.

Hij vervolgt: ,,Het belangrijkst voor mij is het bouwen van relaties en bruggen, ervoor zorgen dat onze samenlevingen het maximale halen uit de relatie en ook daadwerkelijk tot actie komen op punten die het welzijn van onze burgers verbeteren. Dat kan alleen op basis van goede informatie en als we met iedereen kunnen praten en de deuren open kunnen gooien.”

Bron: Antilliaans Dagblad