NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Project hoteliersfamilie Vogels en ontwikkelaars Van Alstede



Willemstad – De symbolische start van de bouw van het nieuwe TUI Blue Curaçao Resort is een feit. Gisteren vond de ‘groundbreaking’ plaats voor de constructie van 300 all-inclusive kamers op de oude locatie van het voormalige Sunset Waters bij Coral Cliff te Santa Martha.

Aannemer B-MW is zo snel met de bouw dat het eigenlijk al geen echte ‘groundbreaking’ meer was. Het maakt de officiële aftrap niet minder belangrijk. Het project is geïnitieerd door de hoteliersfamilie Vogels (bekend van LionsDive en Avila Beach Resort) en ontwikkelaarsfamilie Van Alstede. TUI Blue is een franchise.

Het groundbreaking-evenement begon in de namiddag met een ontvangst in de bouwkeet, waar een galerij met A1 gedrukte foto’s en collages te bezichtigen was. Genodigden kregen rondleidingen in kleine groepjes met behulp van een visualisatieboek met een kaart en architecturale 3D-renderings van het resort. De looproute, gemarkeerd met bordjes, bood een virtueel kijkje in de toekomst van het resort door middel van specifieke viewpoints.

Na de rondleidingen volgden toespraken van onder anderen premier Gilmar Pisas (MFK), die het belang van toerisme voor Curaçao en de economische impuls voor dit deel van Bándabou benadrukte. Het resort zal naar verwachting meer dan 400 banen creëren en een investering van zo’n 80 miljoen dollar vertegenwoordigen, wat niet alleen een nieuwe bron van werkgelegenheid betekent, maar naar eigen zeggen ‘óók duurzame groei en verbetering voor de regio van Bándabou stimuleert’. De planning is dat TUI Blue Curaçao zijn deuren zal openen in het eerste kwartaal van 2026.

Lokale inbreng

In samenwerking met TUI Blue wil het resort ‘een unieke mix van lokale ervaring bieden’, waarbij lokale producten in de restaurants worden gebruikt en de cultuur van Curaçao wordt weerspiegeld in de aangeboden activiteiten en keukens. Het resort zal ook geavanceerde technologieën en methoden implementeren voor waterbeheer en duurzaamheid, zoals zonne-energie en afvalbeheer.

De ceremonie werd afgesloten met een borrel en een officieel fotomoment, waarbij genodigden symbolisch de eerste spade in de grond staken met helm op. De betrokkenheid van lokale en internationale partners, zoals de MCB Bank, Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS), Guardian Group Fatum en overheidsinstanties zoals ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning), Domeinbeheer, minister-president Pisas en zijn partijgenoot minister Charles Cooper, werd benadrukt.

Toerisme is een steeds belangrijker onderdeel van de economische ontwikkeling van Curaçao geworden, en 2024 heeft maand na maand recordaantallen toeristen verwelkomd. TUI wijst erop hier al meer twintig jaar een cruciale rol in te spelen. Momenteel zijn er veertien wekelijkse vluchten met de B787 Dreamliner en er is een lokaal personeelsbestand dat is gegroeid tot 155 medewerkers (wereldwijd bestaat de TUI Group uit meer dan 60.000 werknemers). Additioneel zullen er dit winterseizoen TUI-vluchten vanuit België worden verwelkomd, met twee frequenties per week. Met de komst van TUI Blue Curaçao is er ook een aanzienlijk potentieel voor het uitbreiden van vliegverbindingen vanuit andere markten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

TUI Blue

TUI Blue, geïntroduceerd in 2016, is het ‘vlaggenschip hotelmerk’ van TUI Group; ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de moderne reiziger. Met meer dan honderd hotels wereldwijd, biedt TUI Blue naar eigen zeggen ‘een unieke combinatie van stijlvol design, lokale authenticiteit en digitale gemakken’. ,,De TUI Group streeft ernaar TUI Blue in de komende jaren uit te bouwen tot ’s werelds grootste merk voor hotels, en zo de nieuwe standaard te zetten voor moderne vakantiebelevingen.”

Bron: Antilliaans Dagblad