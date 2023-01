AntilliaansDagblad | Verkoop FKP boven minimum

Zes monumenten brengen 1.426.000 gulden op

Willemstad – De Fundashon Kas Popular (FKP) heeft zes leegstaande monumenten in openbare verkoop gebracht, die verkocht zullen worden aan zes verschillende personen. Het bedrag waarvoor minimaal geboden moest worden bedroeg voor alle zes monumenten tezamen 1.044.000 gulden.

,,Het totale bedrag dat geboden is door de personen met het hoogste bod bedraagt 1.426.000 gulden”, zo wordt door de FKP bekend gemaakt. Dit is dus 382.000 gulden meer dan het minimum.

Er deden in eerste instantie 25 personen mee, die in totaal 36 biedingen deden. De volkshuisvestingsinstantie legt uit: ,,Belangstellenden konden tot en met 15 december 2022 een bod doen. Vervolgens zijn de biedingen op 16 december in aanwezigheid van notariskantoor Hu-A-Ng (van Myron Hu-A-Ng, red.) geopend. De notaris heeft hiervan een proces-verbaal opgemaakt.

Op elk monument zijn één of meer biedingen gedaan en van de personen met het hoogste bod per monument, is vastgesteld dat zij een identificatie en garantieverklaring hebben bijgevoegd. Zij hebben daarmee een geldig bod uitgebracht. Alle personen die een bod hebben gedaan zijn op 22 december geïnformeerd of zij een winnend bod gedaan hebben of niet. In verband met de vereisten van privacy worden de namen van personen die een bod hebben gedaan niet openbaar gemaakt.”

Eerder maakte FKP-directeur Arthur Con tegenover deze krant bekend dat zich onder de bieders zowel lokale als internationale personen bevonden, onder meer uit Nederland. Enkele weken terug zei Con ook dat de verkoop gunstig is voor de stichting die hiermee enkele monumenten in de binnenstad van de hand kan doen.

Het gaat dus om zes objecten, waarvan vijf in stadsdeel Otrobanda: twee in de Consciëntiesteeg, de Rifwaterstraat, Schrijnwerkersstraat en de Curaçaostraat.

In Punda gaat het om een pand te Berg Altena.

Volgens Con zouden er bieders zijn die gingen voor het hele pakket in één keer, dus alle zes objecten bij elkaar, maar er is ook op de panden apart geboden. Een van de partijen waarvan al bekend was dat die belangstelling had en vermoedelijk ook een bod heeft uitgebracht, is HD&N (Hospitality Development & More) met Rudney Garmes als bestuurder/directeur. Zijn groep heeft het plan voor ‘HD&N Urban Village Lodging’ opgezet om de panden op te knappen, om te toveren tot hotelaccommodatie en mogelijk door te verkopen aan derden. Het is niet bekend of onder de nu geselecteerde zes bieders, HD&N zit.

Bron: Antilliaans Dagblad