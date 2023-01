AntilliaansDagblad | Minister: Verlaging belastingtarieven

‘Winst-, inkomsten- en loonbelasting zullen omlaaggaan’



Willemstad – Er ligt een wetsontwerp klaar, waarmee de tarieven winstbelasting en inkomsten- en loonbelasting voor bedrijven en burgers op Curaçao omlaag zullen gaan.

Dat zegt en belooft de minister belast met Financiën, zo constateert het Antilliaans Dagblad. Vermoedelijk doet hij dat in reactie op uitspraken van Daniel Hodge, de directeur van de Verenging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en zelf voormalig premier van een interim-kabinet, dat de bevolking van Curaçao per capita al een reeks jaren achtereen aan het verarmen is en ook dat het Curaçaose belastingregime tot het meest onaantrekkelijk behoort in het Koninkrijk.

F03Belasting omlaag Post op FBHodge verklaarde dat in een vraaggesprek zaterdag met de krant Èxtra. Dat het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking op Curaçao al vele jaren terugloopt, is op zich bekend. Daarover zijn al meerdere publicaties geweest. De lokale economie moet weer groeien, zodat er weer meer inkomen beschikbaar komt. Een gunstig belastingklimaat kan daartoe bijdragen.

Het afgelopen jaar heeft de regering-Pisas (MFK/PNP) veel nadruk gelegd op belastingcompliance, opdat burgers en ondernemingen zich houden aan hun belastingplichten. Volgens sommigen, voorzitter Willem ‘Billy’ Jonckheer van de Kamer van Koophandel (KvK) gaat de overheid daarbij regelmatig te rigoureus te werk.

Het is met name Financiënminister Javier Silvania van de grootste regeringspartij MFK die sinds zijn aantreden in juni 2021 veel nadruk legt op belastinginning. Dat heeft tot nu toe ook geleid tot hogere belastingopbrengsten voor het Land, hoewel instanties als het College financieel toezicht (Cft) zich afvragen in hoeverre dat structureel het geval is of slechts tijdelijk meer in het overheidslaadje brengt.

Afgelopen weekeinde meldde de bewindsman in elk geval dat hij ‘een ontwerplandsverordening klaar heeft liggen om de belastingwetten van Curaçao te moderniseren’. ,,De tarieven winstbelasting, inkomsten- en loonbelasting zullen substantieel omlaag gaan”, kondigt Silvania alvast aan, zonder een tipje van de sluier te lichten.

Hij belooft het belastingpakket over twee maanden aan de Raad van Ministers ter goedkeuring voor te leggen. ,,Nos kurason ta bati pa Kòrsou” (Ons hart klopt voor Curaçao), voegt hij eraan toe. Het is nog afwachten waar Silvania dan mee komt.

Voordat de lagere belastingtarieven een feit zijn, zal nog even duren. Zo zijn altijd eerst de adviesrondes van Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ), Sociaal-Economische Raad (SER) en Raad van Advies (RvA) vereist. Tot slot moet ook de Staten ermee instemmen na eerst een Centrale Commissievergadering en uiteindelijk een openbare vergadering van het parlement.

Belastingverlaging klinkt over het algemeen iedereen als muziek in de oren; het kan per saldo leiden tot verlaging van de inkomsten voor het Land, dat te maken heeft met begrotingsnormen. Uiteindelijk moet er sprake zijn van een sluitende begroting. Belastingverlaging in combinatie met compliance kan echter ook juist een hogere opbrengst tot gevolg hebben, omdat meer personen en bedrijven hun aandeel betalen.

Bron: Antilliaans Dagblad