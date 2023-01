AntilliaansDagblad | Uitstel bespreking met Venezuela

Willemstad – De voor vandaag voorgestelde en geplande bespreking met een afvaardiging van Venezuela over de heropening van de grenzen, gaat op het laatste moment niet door. Zo liet premier Gilmar Pisas (MFK) zondagmiddag weten.

,,Om redenen buiten onze macht kan deze niet meer op 9 januari plaatsvinden. Het voorstel voor een nieuwe datum is in de week van 30 januari.”

In de persverklaring laat de woordvoerder van minister-president Pisas verder nog weten: ,,Het onderwerp is belangrijk voor Curaçao; we zullen dus alles in het werk stellen opdat deze vergadering zo spoedig mogelijk plaatsvindt.”

Vorige maand toonde de Curaçaose regeringsleider zich nog erg optimistisch over de heropening van de grenzen met het grootste buurland van het Koninkrijk. Als het niet al eind december 2022 het geval zou zijn, dan zou de grens met Venezuela wel in de eerste week van januari 2023 opengaan. Zo verklaarde Pisas in de media.

Vanuit Oranjestad op Aruba werd nog voorzichtig en zelfs terughoudend gereageerd, maar de Venezolaanse minister Carlos Faría van Buitenlandse Zaken gaf aan dat ‘conform instructies van president Nicolás Maduro en na belangrijke gesprekken met het Koninkrijk der Nederlanden’ Venezuela was overeengekomen ‘om de technische besprekingen te starten voor de geleidelijke opening van de zee- en luchtgrenzen met de eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire’.

Die gingen in februari 2019 vrij abrupt dicht, na een unilaterale beslissing hierover door Caracas. Nu klinken andere geluiden: in een ‘comunicado’ informeerde de Bolivariaanse Republiek Venezuela vorige maand dat samen met het Nederlandse Koninkrijk toegewerkt wordt naar de ‘geleidelijke heropening’ van de grens met de Caribische (ei)landen.

Zoals deze krant berichtte sprak Caracas daarbij zelfs al over een ‘besluit’ dat ‘in het belang en voordeel is van beide bevolkingen’. Kort daarvoor had vicepresident Delcy Rodríguez een ontmoeting gehad met de Koninkrijksambassadeur in Caracas, Robert Schuddeboom, over de bilaterale betrekkingen en de te volgen stappen voor de heropening van de grens tussen Venezuela en de ABC-eilanden.

Dat er vandaag een bespreking met Venezuela zou zijn, was overigens niet (algemeen) bekend. Wat de reden is voor de last minute-afgelasting is evenmin duidelijk. Pisas mikt nu op een meeting eind deze maand.

Bron: Antilliaans Dagblad