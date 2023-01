AntilliaansDagblad | Fakkelparade op Aruba zonder Rode Kruis

Oranjestad – Carnavalsorganisator Smac heeft tijdens dit carnavalsseizoen niet het Rode Kruis Aruba, maar een andere organisatie in de arm genomen om medische zorg te verlenen.

Tijdens de Fakkelparade, die zaterdagavond plaatsvond, zagen carnavalisten en publiek het team van Event Medical Service (EMS) meelopen bij de carnavalsgroepen.

Het Rode Kruis stuurde afgelopen vrijdagavond een persbericht uit om uitleg te geven over de situatie. Het was een reactie op uitspraken die voorzitter Darren van Ommeren van de Stichting Arubaanse Carnaval (Smac) eerder vorige week had gedaan, in verband met de keuze voor EMS.

,,Het bestuur van het Rode Kruis Aruba heeft kennisgenomen van meerdere ontwikkelingen rond carnaval. We willen de samenleving van Aruba laten weten dat Smac op geen enkel moment het Rode Kruis Aruba heeft benaderd voor een offerte om tijdens Carnaval 2023 inzetbaar te zijn. Dit is in de afgelopen jaren wel altijd het geval geweest.”

De internationale hulporganisatie laat weten dat ze al meer dan 50 jaar diensten verleent, door gecertificeerde vrijwilligers en veel materialen in te zetten bij diverse evenementen. ,,Het bestuur heeft de voorzitter van Smac benaderd voor een gesprek. Dit gesprek zal waarschijnlijk komende week plaatsvinden”, aldus het persbericht van afgelopen vrijdag. ,,We hebben altijd goede afspraken kunnen maken met de carnavalsorganisatie. Dat was vroeger SAC, en daarna nam Smac het over. Nu hebben we van Smac begrepen dat de carnavalsorganisatie al een contract heeft afgesloten met een andere organisatie die de Fakkelparade op zich gaat nemen. ,,Deze beslissing is genomen zonder het Rode Kruis Aruba te benaderen of te overwegen. Dat betreuren we”, aldus de verklaring van het bestuur.

Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de veiligheid en de gezondheid van alle deelnemers en van het publiek. De internationale hulporganisatie heeft tijdens de viering van carnaval altijd klaargestaan voor carnavalisten en voor de bevolking. ,,We hopen dat Smac de totale veiligheid van het carnaval in overweging neemt. Het is veel en serieus werk om tijdens carnaval te werken. Het Rode Kruis zet gemiddeld 40 tot 50 vrijwilligers in bij elke parade. Deze vrijwilligers zijn op een professionele manier in staat om eerste hulp en CPR te geven.” Het Rode Kruis benadrukt dat deze assistentie niet alleen gericht is op de mensen in de parade, maar ook op het publiek dat naar de parade komt kijken.

Het bestuur sloot de verklaring af met de opmerking dat iedereen zelf moet zorgen voor zijn eigen veiligheid, voldoende water moet drinken, oordopjes moet gebruiken en eventuele medicijnen moet innemen voor ze naar de parade gaan.

Smac-voorzitter Van Ommeren liet vorige week onder andere aan 24ora.com en in de radio-uitzending van Ivo Yanez weten dat het nieuwe carnavalsbestuur heeft besloten om een andere medische dienst te zoeken. Als reden gaf hij aan dat Smac kosten moet besparen. ,,Financieel heeft iedereen het moeilijk. De medewerking van sponsoren wordt steeds lastiger. Om die reden hebben we besloten om andere bedrijven en organisaties te vragen om een offerte.” Van Ommeren stelt dat het bestuur op basis van de ontvangen offertes heeft gekozen voor EMS. ,,We gaan hun diensten tijdens de Fakkel ervaren.”

Van Ommeren stelde dat niet alleen de medische assistentie onder de loep is genomen, maar ook het maken van headpieces, kostuums en de kronen. ,,Vroeger lieten we dit over aan andere mensen. Dit jaar is besloten om alles in-house te doen, om kosten te besparen.

Bron: Antilliaans Dagblad