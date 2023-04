AntilliaansDagblad | ‘TWO gaat soms te ver’

Silvania wil dat Van Huffelen Werkorganisatie terugfluit



Willemstad – ,,Het kan niet zo zijn dat een door de TWO Werkorganisatie gegeven advies door mij klakkeloos moet worden overgenomen. Bestuur-, beleid- en fiscale wetgeving zijn immers absolute autonome aangelegenheden.”

F01SilvaniaZo bijt Financiënminister Javier Silvania (MFK) van zich af in een – naar nu pas blijkt – begin dit jaar uitgestuurde brief aan de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties, waar de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder valt. De brief is in handen van het Antilliaans Dagblad. Aangenomen mag worden dat de kwestie nog steeds speelt.

Zijn ministerie heeft ‘grote waardering voor de input van de TWO’ via de fiscalisten van het ministerie van Financiën in Den Haag. Die input is ‘altijd welkom en waardevol, aldus Silvania. ,,Al onze fiscale hervormingsplannen en activiteiten worden daarom ook regelmatig met de TWO en de fiscalisten afgestemd.”

Tegelijkertijd constateert de bewindsman ‘helaas’ dat de inzet van de TWO ‘in sommige gevallen haar doel voorbijschiet’ en als resultaat heeft dat ‘het eigenaarschap van Curaçaose bestuurs- en andere overheidsorganen over de uitvoering van de hervormingen en het te voeren beleid in het gedrang komt’.

Via een e-mail aan zijn staf heeft Silvania vernomen dat de TWO en de door haar ingezette fiscalisten ‘hier anders over denken’ en ‘zich gepasseerd voelen’ als de minister van Curaçao hun advies niet klakkeloos overneemt of opvolgt. De bewindsman stelt vast dat de TWO en de specialisten zich onvoldoende hebben vergewist van de feiten die al meerdere malen met hen zijn gedeeld.

,,Telkenmale is hen bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat de aftrek van onderhoudskosten van de eigen woning een politiek bestuurlijk overeengekomen beslissing is ten gunste van een groot gedeelte van de belastingbetalers in ons land. Bovendien krijgen we door dit initiatief waardevolle informatie van aannemers die zwart werken. De uitgangspunten van de hervormingen blijven ongewijzigd.”

Juist omdat het om een ‘landsaangelegenheid’ gaat zal volgens Silvania rekening gehouden moeten worden met de belangenafweging door de regering van Curaçao, waarbij de politieke verantwoordelijkheid van hem als minister van Financiën, voor het fiscaal beleid ‘nimmer doorkruist mag worden’ door de ambtelijke standpunten van het Nederlandse ministerie van Financiën en de TWO.

Immers, zo legt de bewindsman van het kabinet-Pisas uit: ,,Indien dat laatste wel het geval zou zijn, zal de Curaçaose minister van Financiën politiek verantwoordelijk worden voor beleidsbeslissingen die feitelijk door Nederlandse ambtenaren zijn genomen. Dat is de wereld op zijn kop en kan toch niet de bedoeling zijn.”

Overigens zal, aldus Silvania aan Van Huffelen ‘ten overvloede’, de regering van Curaçao zich blijven inzetten om de hervormingen zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda bij het Landspakket zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, rekening houdend met de beschikbare lokale capaciteit, eigenaarschap, capaciteit en de financiële draagkracht van de overheid.

Het bezoek van de specialisten aan Curaçao werd tot nader order uitgesteld. De minister stelt voor dat er éérst op ambtelijk niveau een vergadering wordt belegd tussen zijn ministerie en de TWO om dit te bespreken en tot betere werkafspraken te komen.

,,Verder verzoek ik u om bij de aansturing en beoordeling van de TWO, te benadrukken dat de eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van Curaçao te allen tijde voorop moet blijven staan bij de implementatie van de hervormingen, rekening houdend met de belangen en beleidsprioriteiten van het Land Curaçao”, staat er in de brief aan de staatssecretaris.

,,Curaçao doet gewoon wat het zelf wil, communiceert daar niet of onvoldoende over en lijkt de adviezen van TWO naast zich neer te leggen omdat afspraken uit het later tot stand gekomen regeerakkoord heilig zijn”, beklaagt Frans Hartman van het Nederlandse ministerie van Financiën zich in een interne e-mail in handen van deze krant.

,,Onze voorlopige conclusie is dan ook dat we stoppen met activiteiten in het kader van Cl (Belastinghervormingen, red.). We passen ervoor om in het kader van de Landspakketten en de formaliteiten die daarbij horen als een soort legitimatie of stempelkussen voor de fiscale plannen te fungeren. Onder dit gesternte heeft het ook geen nut om in februari naar Curaçao te reizen.” De mail is van januari 2023. Minister Silvania verwijst ernaar in zijn beklag aan het adres van Van Huffelen.

Het is volgens Hartman duidelijk dat ‘deze gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient’. ,,En dan druk ik mij nog zéér diplomatiek uit.” Op deze manier heeft het geen enkele zin (meer) om mee te (blijven) denken of input te (blijven) leveren voor het belastinghervormingstraject.

De ambtenaar noemt als voorbeeld de aftrek onderhoudskosten eigen woning: Een maatregel die naar zijn mening ‘niet alleen haaks staat op het kader van het Landspakket’ maar ‘fiscaal inhoudelijk en theoretisch ook onverstandig is’, nog los van de complexe uitvoering en handhaving. ,,Dat mag natuurlijk. Maar wij houden ons voortaan liever bezig met zaken die wel nut of toegevoegde waarde hebben; onze agenda zit al meer dan vol.”

