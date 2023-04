AntilliaansDagblad | ‘Operaties uitgesteld in CMC’

Directie: Aanpassing OK nodig vanwege internationale eisen



Willemstad – De directie van Curaçao Medical Center (CMC) betreurt en keurt de actie deze week van de zorgbond CBV en een kleine groep medewerkers van de operatiekamer (OK) volledig af.

F01 Operaties uitgesteld in CMCDat blijkt uit een bericht van de directie. Als gevolg van deze actie moesten verschillende operaties worden geannuleerd wegens gebrek aan personeel. ,,De politieke agenda van CBV om het bestuur slecht af te schilderen is niet in het belang van de patiëntveiligheid of de gemeenschap van Curaçao”, aldus het bestuur, bestaande uit directeur Gilbert Martina, medisch directeur Ingemar Merkies en financieel directeur Karina Lombardi.

De directie erkent overigens wel dat niet alle beslissingen en veranderingen gemakkelijk zijn. ,,Maar om een duurzame organisatie te runnen, zorg van hoge kwaliteit te leveren en de veiligheid van de patiënt te garanderen zijn bepaalde specifieke stappen nodig. Een daarvan is ervoor te zorgen dat CMC de Joint Commission International (JCI)-accreditatie verkrijgt, een vereiste voor de vergunning van het ziekenhuis.” JCI is een internationaal keurmerk voor ziekenhuizen.

JCI definieert kwaliteit van zorg en omvat een lijst van 1.200 ‘Key Performance Indicators (KPI’s)’ die een gemiddelde score van 98 procent moeten halen. ,,Helaas bleek uit de in oktober 2020 uitgevoerde nulmeting dat CMC grotendeels niet aan de eisen voldeed”, zo wordt eraan toegevoegd.

Om de minimumeis te halen, werd in 2020 een JCI-implementatieprogramma uitgerold dat uit verschillende fasen bestond om beleid, normen en protocollen in te voeren. ,,Tot op heden is, dankzij de gezamenlijke inspanning van het accreditatieteam en het CMC-personeel, 95 procent van het beleid voltooid. De OK-afdeling moet ook op twee punten worden aangepast: Anesthesie & Recovery versus Chirurgie & Centrale Sterilisatie. Dit betekent een dubbel beheer van de twee aandachtsgebieden, met twee afdelingshoofden in plaats van één. Deze informatie is afgelopen vrijdag aan het OK-team gepresenteerd en gisterochtend verder met het team besproken. In deze vergadering is afgesproken om een kernteam te starten bestaande uit personeel van de OK, Human Resources, OK-management en het bestuur om de nieuwe structuur te ‘finetunen’ en op alle niveaus duidelijkheid te brengen.”

CBV-voorzitter Annaliza Mathilda beweert dat medewerkers van de OK oneerlijk worden behandeld en geïntimideerd. Ook stelt zij dat het bestuur blindelings een nieuwe afdelingsstructuur wil opleggen. Het bestuur laat weten de veronderstellingen van Mathilda niet te herkennen en ontkent deze ten stelligste. En zo wordt eraan toegevoegd; ,,Bovendien is de nieuwe structuur waar Mathilda naar verwijst, een goed doordachte strategie die nodig is voor de JCI-accreditatie die de kwaliteits- en veiligheidseisen voor de OK-afdeling volgt.”

In 2022 voerde CMC een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uit waarvan het management streeft naar een tevredenheid van 80 procent. Van de 624 respondenten was 1,3 procent van de medewerkers tussen 0 procent en 25 procent tevreden; 34 procent tussen 25 procent en 50 procent tevreden; 55,7 procent tussen 50 procent en 75 procent tevreden en 9 procent tussen 75 procent en 100 procent tevreden.

,,Het OK-complex scoorde specifiek 74,52 procent, dat is net iets onder de 80 procent-eis, dus er is wat werk aan de winkel om deze score te verhogen”, zo wordt geconcludeerd.

De directie doet ook nog verslag van een in augustus 2022 georganiseerde workshop die werd aangeboden aan het OK-personeel gevolgd door een happy hour om de werkomgeving openlijk te bespreken en specifieke verbeterpunten te ontvangen. CMC-bestuur: ,,Tijdens deze sessie gaven de medewerkers uiting aan de realiteit van het personeelstekort en de daaruit voortvloeiende druk en de wens voor salarisverhoging met dezelfde voorwaarden als hun collega’s in Nederland. Een belangrijk punt dat naar voren kwam was het gebrek aan structuur en onderlinge afspraken op de afdeling. Dit is een terecht punt dat door de nieuwe structuur van JCI zal worden opgelost. Het bestuur was verheugd dat ook een grote meerderheid van het personeel aangaf blij te zijn met het team en de sfeer waarin zij werken.”

De Raad van Bestuur stelt tot slot open te staan voor uitingen van ongenoegen van het personeel en zegt alle aanbevelingen om de tevredenheid van het OK-personeel te vergroten te waarderen. ,,Hoewel de Raad van Bestuur ernaar streeft dat de stem van het personeel wordt gehoord, geeft zij altijd prioriteit aan het behoud van de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de zorg”, zo klinkt tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad