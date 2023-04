AntilliaansDagblad | MEO-minister optimistisch

In 2023 gaat economische groei verder



Willemstad – De minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), maakt de balans op van de Curaçaose economie en is daarover optimistisch. Niet alleen over de laatste jaren, maar ook over de toekomst.

In 2023, zo verwijst hij naar MEO en CBCS, zal de economie nog steeds groeien. Concrete activiteiten die hier volgens de minister aan bijdragen zijn nieuwe vliegbestemmingen, meer cruisesschepen, nieuwe hotels zoals Corendon fase 2, Marriott Courtyard en de uitbreiding van Sandals. Er wordt gewerkt aan een garantiefonds om vastgelopen projecten los te trekken en vooral kleinere ondernemers te helpen. Daarnaast wil MEO meer diversificatie bewerkstelligen door de export te stimuleren, evenals de agrarische sector. De economie moet verder versterkt worden door het verlagen van de ‘costs of doing business’ en het wegwerken van de bureaucratie.

Ten aanzien van de afgelopen jaren verwijst Cijntje naar de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarin melding wordt gemaakt van 10.000 banen die er in de jaren 2020-2022 zijn bijgekomen en de daling van de (jeugd)werkloosheid. Volgens MEO zijn de CBS-cijfers overigens nog voorlopig en komen de exacte cijfers in mei. Cijntje: ,,Een werkloosheidspercentage van meer dan 10 procent is nog altijd alarmerend. We moeten daarom blijven werken aan een percentage beneden de 10 procent.”

Hij vervolgt: ,,Ondanks het feit dat de bevolkingsomvang is afgenomen door emigratie, zijn er toch meer mensen aan het werk.” Hij wijt het lagere werkloosheidscijfer ook aan de groei van de economie, wat vooral komt door het toerisme. De onroerend goed-sector, maar ook transport, opslag, communicatie, groot- en detailhandel zijn volgens hem gegroeid. Daar staat tegenover een krimp in de scheepsbouw en raffinage. In de metaalsector die gelieerd is aan de raffinaderij en Damen Shipyards, waar doorgaans hogere salarissen in omgaan dan in het toerisme, is ook geen groei geweest. Maar: ,,De toerismesector heeft geleid tot meer werkgelegenheid, onder andere door de opening van Sandals en andere hotels en horecabedrijven.”

In 2019 was er al sprake van een negatief migratiesaldo. En volgens het CBS zal 2022 ook een negatief migratiesaldo hebben. Er vertrekken dus meer mensen dan dat er zich vestigen. Het is daarom belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt waardoor mensen blijven of terugkomen naar het eiland”, zo stelt de minister verder.

Bron: Antilliaans Dagblad