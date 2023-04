AntilliaansDagblad | Greenpeace organiseert activiteiten op Bonaire

Week lang aandacht voor de gevolgen van de klimaatveranderingen

Kralendijk – Directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland legt uit waarom zijn organisatie in de bres springt voor Bonaire, want de vraag dient zich aan of het wel gebruikelijk is dat zo’n grote organisatie zoveel aandacht heeft voor zo’n klein eiland.

,,Gemeenschappen die de minste uitstoot hebben veroorzaakt, worden het hardst getroffen. Dat zien we in de hele wereld en zelfs binnen Nederland: Bonaire staat vooraan bij de klappen van klimaatverandering”, aldus Palmen. ,,We werken samen met de omwonenden van de vervuilende staalfabriek Tata Steel in IJmuiden, maar ook met mensen die in het Amazonegebied wonen, en nu met inwoners van Bonaire. Door samen klimaatrechtvaardigheid voor Bonaire te eisen, hopen we bij te dragen aan de strijd voor een betere wereld.”

De natuur- en milieuorganisatie liet de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek doen naar de klimaatdreiging voor Bonaire en wil via de rechter afdwingen dat ministeries hun verantwoordelijkheid nemen. Maar waarom eerst dat onderzoek? Palmen zegt dat acties van Greenpeace altijd met onderzoek beginnen. ,,Eerst de feiten boven tafel. In bestaande onderzoeken stond vrijwel niets over de gevolgen van klimaatverandering voor inwoners van Caribisch Nederland (CN). Bonaire is gevoelig voor de stijgende zeespiegel. En terwijl we voor Europees Nederland er alles aan doen om de zee buiten te houden, lag er voor Bonaire, en ook voor Saba en Statia, eigenlijk niets.”

Tijdens het gesprek dat Bon Bini Bonaire met Palmen heeft blijkt dat de organisatie niet bijzonder positief is over de samenwerking met de ministeries. ,,We kwamen er al gauw achter dat de vier betrokken ministeries naar elkaar wijzen als het gaat over de klimaatcrisis en de BES-eilanden. Het ontbreekt nog aan concrete actie, ondanks moties van de Tweede Kamer. Daarnaast hebben we via de Woo, de Wet open overheid, nagevraagd wat er op de ministeries is besproken en geschreven over klimaatverandering en CN. Dit verzoek deden we vorig jaar juli. Maanden later heeft het ministerie van IenW nog altijd niets vrijgegeven.

De volgende stap in de rechtszaak die is aangespannen tegen de Staat is het sturen van een sommatiebrief waarin wordt opgesomd wat er allemaal moet veranderen. Er is echter weinig vertrouwen dat de Haagse politiek het probleem voortvarend oppakt. Greenpeace bouwt aan een lokaal team op Bonaire en Palmen zegt goed contact te hebben met het OLB en met consumentenbond Unkobon.

De rondleidingen tijdens de open dagen op de boot zijn op zaterdag 22 april en donderdag 27 april van 10.00 tot 18.00 uur.

Bron: Antilliaans Dagblad