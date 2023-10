NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Nog zeker vier kinderen niet bij hun moeder

Willemstad – Twee Venezolaanse kinderen, een meisje en een jongen van 9 jaar die bovendien neefje en nichtje zijn, zijn na een kort geding vrijdag herenigd met hun moeders.

Het gerecht heeft de geboorteaktes, foto’s en de reactie van de kinderen op de moeders voldoende bewijs gevonden om het tweetal met hen te herenigen.

Het Land hield het samenbrengen van kinderen en moeders tegen omdat volgens het Land niet voldoende bewezen kon worden dat de vrouwen ook echt de moeders waren van de kinderen. Zij waren namelijk al op Curaçao toen de kinderen op 21 september 2023 binnen de territoriale wateren van Curaçao met een boot afkomstig uit Venezuela onderschept werden.

In het vonnis staat: ,,Het Land heeft desgevraagd niet aan kunnen geven op basis waarvan het meent dat de geboorteaktes niet authentiek zouden zijn. Ook voor het overige heeft het Land geen argumenten aangedragen op grond waarvan aan de juistheid van deze documenten zou moeten worden getwijfeld. De stelling dat de geboorteaktes niet door het Venezolaanse consulaat zijn geauthentiseerd is onder de onderhavige omstandigheden, niet voldoende. Immers, de moeders hebben naast de geboorteaktes ook foto’s overgelegd die de relatie met de minderjarigen ondersteunen. Voorts is er kort na aankomst van de minderjarigen op Curaçao, in aanwezigheid van de autoriteiten, een ontmoeting geweest tussen de vrouwen en de minderjarigen die deze relatie bevestigt. Deze omstandigheden in onderlinge samenhang bezien, mede in aanmerking nemende de verklaring van de moeders ter zitting en de toelichting van de Voogdijraad ter zitting, acht het gerecht het voldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat zij de biologische moeders zijn van de minderjarigen.”

Overigens is het Land het er wel mee eens dat gewaarborgd moet worden dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil.

Maar, zo wordt uiteindelijk geoordeeld: ,,Gelet op het voorgaande handelt het Land onrechtmatig jegens de moeders door de hereniging van hen met de minderjarigen te beletten, hetgeen het Land tot dusver heeft gedaan door niet met de nodige spoed en welwillendheid als bedoeld in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) de aanvraag tot gezinshereniging in behandeling te nemen en de verblijfplaats van minderjarigen niet aan de vrouwen of hun advocaat prijs te geven. Deze onrechtmatige situatie mag niet voortduren. De moeders moeten dus met de minderjarigen herenigd worden. Er is geen reden, mede gelet op hetgeen de vrouwen daarover ter zitting hebben verklaard, dat de leefomgeving aan een hereniging in de weg zou staan.”

