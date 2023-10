NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Jacht op 2,5 miljard aan zakelijke belastingschulden



Willemstad – Door de Belastingdienst van Curaçao zal vanaf nu meer de nadruk worden gelegd op de invordering van zakelijke klanten.

,,Een analyse van de belastingopbrengsten wijst uit dat maar liefst 94,5 procent van de inkomsten van de Belastingdienst afkomstig is van zakelijke klanten en slechts 5,5 procent van particuliere klanten”, aldus Financiën.

Belastingdienst,,Dit moet een positieve impuls geven aan de daadwerkelijke afdracht van ingehouden omzetbelasting, loonbelasting en sociale premies”, is de redenering en verwachting van het ministerie, dat hiermee dus de jacht opent op het bedrijfsleven.

Met ingang van afgelopen vrijdag 6 oktober zijn bij de fiscus intern diverse wijzigingen doorgevoerd. Binnen de afdeling ‘bijzondere invordering’ zijn alle klantenportefeuilles herverdeeld onder de invorderaars. ,,Ditmaal gaat de herverdeling echter nog een stuk verder”, legt Financiën uit.

Na recente indiensttredingen beschikt de Belastingdienst nu over 29 invorderaars. In aanvulling hierop is nu een afzonderlijk team van negen medewerkers belast met de invordering van particulieren met een schuld van maximaal 10.000 gulden.

Per 1 oktober jongstleden bedraagt het openstaand saldo aan belasting- en premieschulden een kleine 3 miljard. Hiervan heeft 2,5 miljard (83 procent) betrekking op zakelijke belastingschulden (omzetbelasting, loonbelasting, winstbelasting et cetera) en 500 miljoen (17 procent) is gerelateerd aan particulieren met een belastingschuld (inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting, erfpacht et cetera).

Het aantal crib-nummers met een belastingschuld bedraagt bijna 115.000. Hiervan zijn 78.000 particulieren en 37.000 zakelijke klanten. Van de 78.000 particuliere klanten met een belastingschuld hebben 63.000 klanten een schuld van minder dan 10.000 gulden.

,,Door het grote aantal particuliere klanten hadden de invorderaars maar weinig tijd beschikbaar voor de effectieve invordering van de zakelijke klanten, waardoor uiteindelijk veel geld op straat blijft liggen en zakelijke belastingschulden onnodig oplopen.”

Uitgelegd wordt dat ‘een zakelijke klant’ maandelijks omzet- en loonbelasting dient af te dragen, terwijl een particuliere klant vaak maar eens per jaar een aanslag ontvangt. ,,De urgentie om tijdig in te vorderen is bij zakelijke klanten dan ook vele malen hoger.”

Met de introductie van een afzonderlijk team van negen medewerkers voor de invordering van particulieren en daarmee de sterke reductie van de omvang van de klantenportefeuilles van de 29 invorderaars, zal nu meer de nadruk worden gelegd op de invordering van zakelijke klanten.

Deurwaarders

Evenals bij de invorderaars heeft recentelijk ook binnen de afdeling deurwaarderij een herverdeling van klanten plaatsgevonden. Omdat de klantenportefeuilles van de 19 belastingdeurwaarders geografisch zijn ingedeeld, wordt hier gesproken over een nieuwe ‘rayonverdeling’.

,,Deze veranderingen hebben uiteraard een grote impact op de dagelijkse werkzaamheden van de betreffende medewerkers en getracht wordt om middels communicatie en begeleiding de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

De impact op de klanten van de Belastingdienst is beperkt. Eerder ingeplande afspraken voor een gesprek over belastingschulden zullen met ingang van 16 oktober worden overgedragen aan de nieuw verantwoordelijke invorderaar. Indien het tijdstip van de afspraak hierdoor wijzigt, dan wordt hierover telefonisch met de klant contact opgenomen.

Een groot deel van de vragen – zoals het verstrekken van een debiteurenkaart of het treffen van een eenvoudige betalingsregeling tot 5.000 gulden – kan door de klantenservice direct worden afgehandeld. Indien een invorderingsmedewerker noodzakelijk is om verder te kunnen worden geholpen, dan zal de klantenservice ervoor zorgen dat de belastingplichtige met de juiste medewerker in contact komt.

