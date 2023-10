NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Oranjestad – Het concert dat bachatazanger Romeo Santos in december op Aruba zal geven, hoeft maar 500 bezoekers te trekken. Dat is een van de sponsorvoorwaarden die Aruba Tourism Authority (ATA) stelt.

ARUromeo2Ceo Ronella Croes bevestigde deze ‘Return of Investment’ (RoI) in het programma NoticiaCla Live. Journalist Tito Laclé merkte op dat voor andere concerten een veel groter bezoekersaantal word geëist. De ATA-directeur erkende dit, maar reageerde ook dat het niet alleen gaat om het aantal bezoekers. ,,De promotionele waarde is ook een punt waar we naar kijken om onze RoI te bepalen.” Croes stelt dat de latino-zanger miljoenen volgers op sociale media heeft. ,,Dit zal Aruba in Latijns-Amerika enorm op de kaart zetten.” De combinatie van het aantal bezoekers en de promotie maakt dat ATA het concert sponsort.

Croes gaf wel aan dat ATA van plan is om na dit jaar te gaan evalueren welke evenementen voor Aruba interessant zijn en welke niet. ,,We hebben ook sportevenementen, zoals de marathon. En we willen ook dat de lokale bevolking tevreden is met de evenementen die op Aruba worden gehouden.” De ATA-directeur merkte op dat voor elk evenement andere sponsorvoorwaarden gelden.

De website NoticiaCla meldde eerder dat met het sponsorcontract van ATA voor het concert ‘La Gira’ een bedrag is gemoeid van zo’n 300.000 dollar. Santos treedt op 9 december op in de Aruba Harbour Arena.

De kaartverkoop en organisatie van het concert zijn in handen van Elite Empire. Zij organiseerden afgelopen vrijdag een pop-upstore in de Weststraat in Oranjestad, waar geïnteresseerden tegen een lagere prijs kaartjes voor het concert konden kopen. De speciale prijs was 100 florin voor een algemene kaart en 275 florin voor vip staand. Klanten konden elk maximaal vijf kaartjes kopen. De kaartverkoop vrijdag begon ‘s middags om 12.00 uur. Vanaf ‘s ochtends 6.00 uur vormde zich al een rij van mensen die er zes uur wachten voor over hadden om concertkaartjes te bemachtigen. Het was 24ora.com die hierbij aanwezig was en foto’s online zette.

Bron: Antilliaans Dagblad