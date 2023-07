AntilliaansDagblad | Socorro weet niet van wijken

CPR-aandeelhouder geeft zich uit als feitelijk preferred bidder



Willemstad – Raul Socorro, als eigenaar van Socap Corporation een van de (Amerikaans-)Venezolaanse ubo’s van CPR Holding, gaat ervan uit dat hij feitelijk nog steeds ‘preferred bidder’ is in verband met de overname van de Curaçaose Isla-raffinaderij.

Dat blijkt uit een gisteren uitgelekte mailcorrespondentie, waarvan de authenticiteit overigens nog niet is bevestigd, maar die wel een betrouwbare indruk maakt. De mailwisseling is van nog geen maand geleden, namelijk van 21 juni 2023.

In zijn mailbericht aan onder andere SKP Global in de Verenigde Staten bericht Socorro in het Spaans dat hij en de zijnen weliswaar formeel niet meer over het exclusieve recht beschikken ‘na het ongeluk met de vorige investeerder’ (verwijzend naar de affaire met de ontdekte vervalste financiële documenten, red.). Maar, zo schrijft hij, ‘op de een of andere manier zijn we nog steeds de voorkeursbieder (preferred bidder), aangezien ons bod superieur was aan dat van de anderen’.

Socorro vervolgt zijn mail van amper vier weken geleden met: ,,Dit werd uitgesproken door de RdK-functionarissen en ze wachten op ons om het project bij een betrouwbare investeerder onder te brengen, vooral als het een meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf zal zijn die het project zou overnemen”.

Volgens overheids-nv Refineria di Kòrsou kloppen de uitspraken van Socorro niet. In een officiële verklaring van het overheidsbedrijf worden de beweringen van Socorro ontkracht.

RdK heeft medio februari dit jaar een persverklaring uitbracht waarin wordt gemeld dat de CPR-groep op 15 februari 2023 te horen heeft gekregen dat CPR niet langer als ‘preferred bidder’ geldt in het proces om te komen tot een nieuwe operator voor de raffinaderij. In maart zijn de drie laatst overgebleven kandidaten geïnformeerd dat het traject waaraan zij deelnamen is afgerond en dat RdK niet met deze drie partijen verder zou gaan. Dat betekent ook dat RdK niet meer met deze kandidaten zou onderhandelen of zelfs in gesprek zou gaan. Socorro lijkt zich hier weinig van aan te trekken en beroept zich zelfs op RdK-functionarissen.

Uit een ander via sociale media in het publieke domein beland stuk dat verband houdt met CPR, Socorro en Curaçao blijkt dat voormalig Isla-directeur Javier Hernandez via een mailadres van Socap Corp, het bedrijf van Socorro, aan de ubo’s van CPR Holding verzoekt om vragen te beantwoorden die RdK van Banco di Caribe voorgelegd kreeg. Die vragen waren op hun beurt afkomstig van BdC’s correspondentbank Stern Bank, die een reeks follow up-vragen stelt.

Het beantwoorden van de vragen kan helpen ‘om de betalingen mogelijk te maken’, schrijft Hans Vissers, die bij RdK de functie van financial group controller bekleedt. De vragenmail is van begin deze maand, 3 juli 2023. Daaruit kan worden opgemaakt dat Socap, het bedrijf van Socorro dat een van de achterliggers is van CPR Holding, in verband met de huur van tankopslag bij Bullenbaai een vijftal betalingen (voor bij elkaar iets meer dan 2,7 miljoen dollar) heeft gedaan namens CPR.

Stern Bank wil weten of de olie van CPR is. En zo niet, wie dan wel de eigenaar is. Ook vraagt de bank wat de oorsprong is van de olie. Ook wat de ‘source of funds’ en de ‘source of wealth’ is van Socap, alsmede wie de ubo (ultimate beneficial owner) is. Een van de vragen is ook of Socap sinds begin 2019 betalingen heeft ontvangen van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.

Vorige week berichtte het Antilliaans Dagblad dat RdK’s dochteronderneming CRU (Curaçao Refinery Utilities) besloten heeft tot ontbinding van het Bullenbaai-huurcontract met CPR. Dit werd bevestigd door de woordvoerder van RdK, maar verdere details werden niet verstrekt. Het is bekend dat CPR een huurachterstand heeft; volgens de advocaat van CPR Holding bedraagt deze schuld ‘om en nabij 8 miljoen dollar’ (bijna 14,5 miljoen gulden).

In het gisteravond verstuurde persbericht benadrukt RdK nogmaals dat het bedrijf een versneld headhuntingstraject heeft ingesteld om een nieuwe partner voor de raffinaderij te vinden. ,,Het doel blijft hetzelfde, namelijk zo snel mogelijk de deuren van de raffinaderij openen conform het mandaat van de regering.”

