AntilliaansDagblad | Curaçao richting jaardoel toerisme

Willemstad – In de eerste zes maanden van dit jaar hebben 272.870 verblijfstoeristen het eiland bezocht. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dat meldt de Curaçao Tourist Board (CTB). Daarmee lijkt Curaçao het jaardoel van 525.000 toeristen te halen.

toerisme,,De eerste zes maanden laten duidelijk zien dat het met het verblijfstoerisme de goede kant op gaat wat betreft het jaardoel. Tot nu toe is iedere maand de target overtroffen, waardoor Curaçao voor het eerst in de geschiedenis de grens van een half miljoen verblijfstoeristen lijkt te gaan overschrijden”, aldus een jubelende CTB.

Bekeken over de maand juni verwelkomde CTB 44.370 verblijfstoeristen, een stijging van 18 procent ten opzichte van juni vorig jaar. De verwachte daling vanuit Europa werd werkelijkheid, met een afname van 8 procent toeristen. CTB registreerde in totaal 13.804 bezoekers uit Nederland. Vorig jaar was dit nog 14.796 bezoekers, oftewel een daling van 7 procent. Dat komt door de verminderde stoelcapaciteit op de vluchten tussen Schiphol en Hato.

Het aantal toeristen uit Noord-Amerika steeg met 45 procent naar 14.281. Daarvan kwamen 13.071 uit de Verenigde Staten. Voor het eerst in de geschiedenis registreerde CTB in één maand 13.000 bezoekers uit de VS.

Ook de Zuid-Amerikaanse markt doet het goed. De CTB rapporteert een groei van 41 procent. De Caribische regio laat ook een groei zien, namelijk 45 procent.

Ondanks minder Nederlandse bezoekers in juni, zijn de cijfers vergelijkbaar met juni 2019, toen brachten 13.082 Nederlanders hun vakantie door op Curaçao. Vanuit de VS registreerde CTB een toename van 36 procent in vergelijking met juni 2022. Een van de belangrijkste redenen van deze stijging is de promotie van het eiland in de VS door de private en publieke sector. Daarnaast vliegt JetBlue ook vaker op Curaçao. De nieuwe dienstregeling is per 6 april ingegaan.

De bezoekers brengen gemiddeld 7,9 nachten door op Curaçao. 61 Procent van alle bezoekers verbleef in resorthotels. Veel van de bezoekers die in juni reisden zijn tussen de 25 en 44 jaar oud (40 procent) en 45 en 64 jaar oud (32 procent).

Tot slot deden acht cruiseschepen in juni de Curaçaose haven aan. Zij hadden 18.436 passagiers aan boord. Dat is minder dan vorig jaar. Toen registreerde havenautoriteit CPA negen cruiseschepen met in totaal 29.808 passagiers.

