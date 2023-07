AntilliaansDagblad | Meer toeristen geven meer uit op Aruba

Oranjestad – Ruim 610.000 toeristen kozen in de eerste helft van 2023 voor Aruba. Dat is 16 procent meer vergeleken met vorig jaar. Ze gaven 1,3 miljard dollar uit en dat is een toename van 37 procent.

De gemiddelde kamerprijs is 260 dollar per nacht.

arutoerAruba Tourism Authority (ATA) heeft deze cijfers bekendgemaakt. Het bedrag van 1,3 miljard dollar is overigens gebaseerd op het eerste kwartaal van 2023. ATA heeft die financiële cijfers van de Centrale Bank van Aruba (CBA) ontvangen, het zijn de Tourism Credits.

ATA analyseert daarnaast sinds kort ook de transacties die toeristen tijdens hun verblijf op Aruba doen via creditcards Visa en MasterCard. Dit zijn de twee creditcards die toeristen voornamelijk gebruiken. Visa wordt vooral door Amerikaanse toeristen gebruikt. Zij gaven gemiddeld 667 dollar uit. MasterCard is meer populair onder Europese toeristen. Hun gemiddelde uitgave is iets lager, 740 dollar.

Via creditcard Visa is vorige maand 155 miljoen dollar uitgegeven. Dat is 29 procent meer dan in juni 2022. De Tourism Credits waren in het eerste kwartaal van 2023 1,3 miljard dollar. Dat is 37 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022.

In de maand juni kwamen 100.549 bezoekers naar Aruba. Vergeleken met 2019 is dit een toename van 2 procent. Ten opzichte van vorig jaar is het 1 procent lager. ATA heeft geanalyseerd dat van deze groep ruim 80 procent uit Noord-Amerika kwam. Ruim 4 procent kwam uit Europa en 11 procent kwam uit Latijns-Amerika.

De meeste toeristen (28,9 procent) verbleven in een timeshare. Iets meer dan 27 procent boekte een hotel. Zo’n 18,3 procent koos voor een all-inclusive hotel. Ruim 25 procent boekte een vakantiewoning.

De prijs van een accommodatie is tussen juni 2022 en juni 2023 gestegen met 10 procent. De gemiddelde prijs per nacht is nu 260 dollar. De bezettingsgraad is gedaald, van 50,6 procent vorig jaar juni naar 48,7 procent vorige maand.

De halfjaarcijfers van het toerisme (610,582 toeristen) is een toename van 16 procent vergeleken met 2022 en een toename van 16 procent vergeleken met het recordjaar 2019. ATA hanteert dat ijkpunt om vergelijkingen te maken. Aruba blijft, stelt de toerismeautoriteit, een van de topbestemmingen die na de coronapandemie goed is hersteld. Toeristen blijven naar Aruba komen.

