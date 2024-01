ParadiseFM | Politie maakt boetes bekend voor de carnavalsperiode

Willemstad – Curaçao Youth Chess Institute (CYCI) heeft een schaaktoernooi georganiseerd voor beginners, jonger dan twaalf jaar.

Met 77 uiteindelijke deelnemers – er hadden zich vooraf 129 kinderen ingeschreven – spreekt de organisatie van een succes.

Bij de meisjes ging Joanne Zink er met het goud vandoor, Fabianny Costa met het zilver, en de derde plek werd veroverd door Linnea Larsson. Bij de jongens was Jiayan Mo de grote winnaar, gevolgd door Jiajun Mo en Ian van Dijk.

Het schaaktoernooi, dat uit vijf rondes bestond, vond zondag plaats in de Frater Aurelioschool in Scharloo. ,,Opvallend genoeg bestond de helft van de deelnemers uit meisjes, wat een aangename verrassing was, aangezien er normaal gesproken meer jongens dan meisjes meedoen aan schaaktoernooien. Deze ontwikkeling toont duidelijk aan dat het aantal jonge beoefenaars van dit nobele spel snel stijgt”, aldus de organisatie.

Terwijl het toernooi in volle gang was, kregen de ouders van de misschien wel toekomstige schaakgrootmeesters een inleidende presentatie over schaken. Dit bood hun de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in het spel en de voordelen ervan voor de ontwikkeling van hun kinderen.

Over het toernooi zelf vertelt de organisatie: ,,Bij een schaaktoernooi voor beginners spelen veel kinderen voor het eerst met schaakklokken en leren ze om te gaan met spanning en regels van een wedstrijd. De competitie was buitengewoon spannend en de kinderen hebben ontzettend van hun deelname genoten.”

CYCI is van mening dat de toekomst van de schaaksport er op Curaçao veelbelovend uitziet. Het succesvolle toernooi bevestigt volgens hen de groeiende interesse in schaken onder de jeugd. CYCI is dan ook vastbesloten om op deze positieve trend voort te bouwen en meer vergelijkbare evenementen te organiseren om zo de schaakgemeenschap verder te laten groeien en jong talent te stimuleren.

