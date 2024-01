ParadiseFM | Politie maakt boetes bekend voor de carnavalsperiode

In 2023 meer vestiging uit andere landen dan uit Nederland



Willemstad – Was er in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 nog sprake van een groot negatief migratiesaldo, in 2023 gaat het nog maar om 453 personen.

Dit blijkt uit cijfers die de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) naar de Staten heeft gestuurd. Een negatief migratiesaldo betekent dat er meer mensen vertrekken dan binnenkomen. In de jaren 2019 tot en met 2022 was het verschil tussen emigratie en immigratie respectievelijk, -2.517, -2.441, -2.167 en -1.755 personen. In 2023 dus -543.

Uit de cijfers van 2022 en 2023 blijkt dat de meeste personen naar Nederland vertrekken (emigreren). In 2022 gaat het om 2.270 mannen en 2.573 vrouwen en in 2023 om 1.933 mannen en 2.186 vrouwen, totaal respectievelijk 4.843 en 4.119. Naar elders vertrekken er nog eens in totaal 806 en 725 personen. In totaal emigreren er dus in 2022 en 2023 respectievelijk 5.649 en 4.844 personen.

Wordt gekeken naar de immigratiecijfers dan komen er uit Nederland in 2022 en 2023 in totaal 2.041 en 2.163 personen op Curaçao wonen en van elders in de wereld in totaal 1.853 en 2.228 personen. Opvallend is dat in 2023 zich meer personen vanuit elders op het eiland vestigen dan vanuit Nederland. In totaal immigreren in 2023 dus 3.894 en 4.391 personen. Is het migratiesaldo in 2022 nog 5.649 (emigratie) minus 3.894 (immigratie) is -1.755, in 2023 is dit 4.844 minus 4.391 is 453 personen.

Als gekeken wordt naar de maanden van vertrek dan emigreren verreweg de meeste mensen in de maand juli. Dat is overigens niet zo bij immigratie, daar is het zich vestigen op Curaçao gelijkelijk verdeeld over alle maanden.

