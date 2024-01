ParadiseFM | Politie maakt boetes bekend voor de carnavalsperiode

Oranjestad – Een minister is zaterdag gefilmd toen hij na een bezoek aan een rumshop met een flesje bier in de hand in zijn auto stapte en wegreed.

Het gaat om minister Ursell Arends (Raiz) die onder andere de portefeuille van Integriteit heeft. Fractieleden van AVP en MEP spreken er schande van en stellen dat de regering zich in een integriteitscrisis bevindt.

Het was 24ora.com die de minister filmde. Arends heeft na het incident zijn excuses aangeboden. Hij legde uit dat hij bezig was geweest met het project ‘Baki den Bario’ en daarna een wandeling had gemaakt bij Santo Largo. Daarna heeft hij een drankje gedronken bij een bar. Hij geeft toe dat hij, zonder erbij na te denken, daarna met een bierflesje in de hand in zijn (bedrijfs)auto is gestapt. De bewindsman zegt sorry voor zijn gedrag. ,,Ik garandeer dat ik niet dronken was en zeker niet op paranda was. Ik heb mijn les geleerd van deze situatie.”

Zijn excuses zijn echter bij andere parlementariërs in het verkeerde keelgat geschoten. AVP’er Mervin Wyatt-Ras stelt dat als een burger dit doet en wordt betrapt door de politie, dat hij of zij wordt aangehouden en het risico loopt om het rijbewijs kwijt te raken. ,,Het gaat nu om een minister, die een voorbeeldfunctie heeft en moet laten zien hoe het hoort. Sterker nog, het gaat om de minister van Integriteit. Juist zijn gedrag is niet integer.” Wyatt-Ras zegt dat er integriteitsregels gelden binnen de overheid. ,,Daar moeten we ons aan houden. Zo zijn er ook verkeersregels. Ga je drinken, dan zorg je voor een Amigo Didi die de auto voor je kan rijden.”

Collega-parlementariër Arthur Dowers (tevens oud-minister van Justitie) is van mening dat Arends zijn portefeuille moet inleveren.

Minister Geoffrey Wever van Economische Zaken is net als Arends van coalitiepartij Raiz. 24ora.com sprak hem maandagavond aan toen Wever het Bestuurskantoor verliet. Wever vindt het echter beter dat minister Arends zelf op de situatie reageert. ,,Een officiële verklaring zal nog volgen”, zei Wever. Op andere vragen wilde hij geen antwoord geven.

Bron: Antilliaans Dagblad