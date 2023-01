AntilliaansDagblad | RMR haalt salariskorting van tafel

Den Haag – De korting op arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en gelijkgestemden is definitief ingetrokken. Dat heeft de Rijksministerraad (RMR) gisteren besloten.

Dat betekent dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten de 12,5 procent korting kan afbouwen.

De korting werd in 2020 ingevoerd als voorwaarde bij de liquiditeitssteun tijdens de coronapandemie. De renteloze leningen die de afgelopen jaren per kwartaal werden toegekend zijn inmiddels samengevoegd tot een grote lening voor elk land die in oktober 2023 afloopt. Met de kortingen werd een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van het ontstane financiële tekort en werd door de publieke sector solidariteit getoond met de private sector, die zwaar te lijden had onder de covidpandemie. Naast de 12,5 procent voor ambtenaren werden ook de arbeidsvoorwaarden van ministers en andere politieke ambtsdragers met 25 procent gekort.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is blij dat de afbouw van de korting kan beginnen. ‘omdat hiermee de inkomens van bijvoorbeeld medewerkers in belangrijke sectoren als de zorg en het onderwijs weer op het niveau komen van voor de pandemie’. Ze wijst er daarbij op dat ook op de eilanden de inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne wordt gevoeld. ,,In combinatie met de salariskortingen was de koopkracht sterk aangetast. Dit raakt met name de laagste inkomens en kan nu voor een deel ongedaan worden gemaakt.”

Het toerisme op de eilanden vertoont een stevig herstel. Hierdoor kunnen de overheidsinkomsten in 2023 weer op het niveau van voor de pandemie komen. Het College (Aruba) financieel toezicht heeft de Rijksministerraad geadviseerd dat het voor de landen weer mogelijk is te voldoen aan de begrotingsnormen in 2023. De landen doen als gevolg daarvan geen beroep op Nederland voor nieuwe liquiditeitssteun en kunnen de afbouw in hun eigen begrotingen opvangen.

De beslissing over het intrekken van de korting als voorwaarde voor de leningen was in december nog uitgesteld, omdat nog niet aan alle andere voorwaarden was voldaan. Voor Curaçao was het belangrijkste dat de normering van topinkomens nog niet was geregeld, waarvoor de Landsverordening pas deze maand werd aangenomen. Dat is in alle drie landen nu wettelijk geregeld.

Bron: Antilliaans Dagblad