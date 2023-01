AntilliaansDagblad | Vrouwen in de meerderheid

Willemstad – Al ruim tweeduizend mensen hebben zich al ingeschreven voor de Ride for the Roses. Daarvan is het merendeel vrouw, namelijk tweederde.

De grootste leeftijdsgroep die op zondag 5 februari gaat fietsen, hardlopen, wandelen en zwemmen is tussen 35 en 60 jaar. Dat meldt de organisatie.

Drie jaar na de laatste geslaagde editie staat de nieuwe voor de deur. Het aantal digitale inschrijvingen ligt dit jaar beduidend hoger dan voorheen. Dat kan een indicatie zijn dat er na twee jaar gedwongen onderbrekingen een zekere ‘honger’ bestaat naar deelname aan dit evenement, ook omdat het doel ervan is fondsen te werven ten goede van kankerpatiënten en hun familie. Mogelijk speelt ook mee dat men in de opeenvolgende lockdowns handiger is geworden in het digitale verkeer. Normaliter pieken de inschrijvingen in de laatste week voorafgaand aan het evenement, schrijft de organisatie in een persbericht.

Het inschrijven en betalen kan komende week in de tuin van hoofdsponsor Orco Bank in Landhuis Cerrito. In geval van online inschrijving kan de deelnemer een print out tonen of een bewijs op de mobiele telefoon. Dat maakt het werk van de vrijwilligers zoveel gemakkelijker met minder wachttijden op die drukke laatste dagen voor het grote evenement.

Inschrijving voor één onderdeel kost 20 gulden per persoon; voor 2 of meer onderdelen (lopen, fietsen en/of zwemmen) kost dat 30 gulden. Voor kinderen tot en met 11 jaar geldt 15 gulden voor één onderdeel en 20 gulden voor meerdere onderdelen. Deelname aan de Swim wedstrijd kost 30 gulden, en een tientje extra per persoon voor 2 of meer onderdelen.

Van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari staan de vrijwilligers van de Ride for the Roses vanaf half 9 ’s morgens tot half 4 ’s middags en op zaterdag 4 februari van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags weer klaar voor registratie, betaling en de afgifte van T-shirts in de tuin van Orco Bank. Elke deelnemer die is ingeschreven en heeft betaald heeft recht op een T-shirt, dat gedragen wordt op de dag van het evenement, een frisdrank en een stuk fruit bij aankomst op het strand van Mambo Beach. En niet te vergeten de roos aan de finish!

Er zijn twee routes voor de Walk for the Roses: vanaf 7 uur ’s morgens 7,8 km (over de Julianabrug) en 5 km (over de Emmabrug) naar Mambo Beach. Voor het fietsonderdeel is er later die ochtend de Easy Ride van 10 km en twee bike tours, van 40 en van 60 km, start en finish bij Mambo Beach.. Vanwege de terreinomstandigheden in de zoutpannen van Jan Thiel moest de MTB-route worden afgeblazen. De Swim for the Roses begint om 12 uur ’s middags bij Zanzibar aan Jan Thiel baai en eindigt bij Mambo Beach.

