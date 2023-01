AntilliaansDagblad | ‘Aangifte CBCS in CPR-traject’

Betreft bij de Centrale Bank ingebrachte documenten

Willemstad – Door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan in verband met redelijk vermoeden van vervalste documenten die zijn ingebracht in het traject dat Curaçao met CPR (Caribbean Petroleum Refinery) bewandelt om de nieuwe operator van de raffinaderij te worden.

F01 CBCS doet aangift in CPR trajectVoor zover het Antilliaans Dagblad heeft kunnen nagaan, betreft het niet een aangifte in verband met al eerder door overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) ontdekte en vastgestelde vervalste financiële documenten van de toenmalige financiële partner van CPR.

Deze aangifte van de CBCS heeft naar alle waarschijnlijkheid betrekking op aan de Centrale Bank verstrekte documenten. Dat doet vermoeden dat het hier waarschijnlijk niet gaat om wat destijds in een eerder stadium was ingediend door de Bar Trading Japan/Holding Marinocampo, maar door de nieuwe – voor het publiek nog onbekende – equity partner van CPR of door CPR zelf. Deze informatie is (nog) niet officieel bevestigd.

Het bericht over de CBCS-aangifte werd gisteren naar buiten gebracht door de vooraanstaande journalist Mariano Heyden. ,,De Centrale Bank heeft bij het OM aangifte gedaan in verband met vervalste documenten in het zoekproces naar een nieuwe partner voor de raffinaderij”, berichtte hij op zijn Facebookpagina. Forensisch onderzoek, zowel lokaal als in Nederland, zou hebben uitgewezen dat hier naar alle schijn sprake is van vervalsingen.

De eerste vervalsingen werden vlak voor de jaarwisseling, op 29 december, onthuld door deze krant, wat nog diezelfde dag werd toegegeven in een persbericht van RdK, met de toevoeging dat CPR zelf hier geen betrokkenheid bij heeft gehad. Dat werd later nog eens benadrukt door RdK-interim-directeur Patrick Newton in de Staten. Hij spreekt over ‘niet-authentieke stukken’.

In het geval van de CBCS zou mogelijk eind vorige week, begin deze week de aangifte zijn gedaan. Het meest pikante van deze aangifte is echter dat het gaat om een of meer stukken die bij de monetaire autoriteit en toezichthouder zijn ingediend. Dat betekent een nieuw geval van falsificatie, overigens nadat het met de eerste equity partner van CPR – Risa SA uit Brazilië – ook al niet vlekkeloos verliep.

De kwestie ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. Het kabinet-Pisas (MFK/PNP) heeft bij herhaling ‘beloofd’ dat de raffinaderij, die tot eind 2019 werd geleased door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, weer open zou gaan.

Nadat het telkens vooral vastliep op het ontbreken van ‘proof of funds’ zou het dit keer gaan lukken. Premier Gilmar Pisas (MFK) verklaarde dat alles in orde was om de Heads of Agreement (HoA) met CPR te tekenen en dat het enkel nog wachten was op de vergunning van de Centrale Bank en het in ontvangst nemen van de gelden op de CPR-rekening bij de MCB Bank.

Deze aangifte zal de kwestie rond Caribbean Refinery Petroleum als ‘preferred bidder’ vermoedelijk een nieuwe wending geven. Deze krant heeft een reeks vragen aan de CBCS gesteld. Echter, ‘de CBCS doet geen mededelingen over individuele gevallen van aanvragen voor het verkrijgen van een deviezenvergunning’. Vervolgens wordt voor algemene informatie betreffende dergelijke aanvragen verwezen naar de website in verband met de richtlijnen met betrekking tot de deviezenregulering. Tot gistermiddag 16.00 uur had noch de PG, noch de hoofdofficier van Justitie een aangifte van de CBCS ontvangen. Het OM is op de hoogte van de aangiftes van TpK-leider Rennox Calmes en anti-corruptieactivist Elvis de Andrade. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de CBCS geen aangifte heeft gedaan.

