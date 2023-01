AntilliaansDagblad | Overleg met Curaçao over heropening grens

Oranjestad – Een Arubaanse delegatie gaat komende week naar Curaçao, om daar met Bonaire en Venezuela te praten over het heropenen van de grens tussen de eilanden en het Zuid-Amerikaanse land.

Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) maakte dit gisteren bekend.

Bij Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) werd donderdag over dit thema vergaderd. De Arubaanse delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van Directie Buitenlandse Zaken, de Havenmeester, Douane, Immigratie, Directie Luchtvaart en het ministerie van Economische Zaken.

,,Aruba heeft zich goed voorbereid op deze gesprekken”, stelt de premier. Het uitgangspunt van de regering is dat eerst de maritieme grens open gaat. Als daarover duidelijkheid is, wordt de weg vrijgemaakt voor het importeren van fruit en groenten. Daarover moeten de eilanden goede afspraken maken en voorwaarden stellen aan Venezuela. ,,Maar zo ver is het nog niet. Het eerste thema waarover we praten is de zeegrens. Ik ga ervan uit dat er hierover snel duidelijkheid komt.”

