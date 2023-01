AntilliaansDagblad | Koninklijk bezoek arriveert op Bonaire

Kralendijk – Ruim een uur eerder dan gepland landde het regeringstoestel met aan boord Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje gistermiddag op Flamingo airport.

Bonaire is het eerste van de zes Nederlandse Caribische eilanden die de komende twee weken door de koninklijke familie worden bezocht. Toen Prinses Amalia van de vliegtuigtrap het platform opstapte was het de eerste keer dat ze voet zette op Caribische bodem. De in groten getale aanwezige lokale en Nederlandse pers legde dit historische moment vast waarna gezaghebber Edison Rijna het koninklijk gezelschap welkom heette.

Na een nachtje rust staat er vandaag een uitgebreid programma gepland waarin cultuur, natuur, muziek, lokale gebruiken, het koloniaal verleden, sport en ontmoetingen met inwoners van Bonaire centraal staan. Eerst wordt gestopt bij de ambtswoning van de gezaghebber die het koninklijk gezelschap officieel welkom zal heten.

Daarna vertrekt de bus naar Witte Pan waar door Boi Antoin het verhaal achter de slavenhutjes wordt verteld. Vervolgens gaat het gezelschap naar Magazina di Rei in Rincon. De bus rijdt in de late ochtend door Rincon terug richting Kralendijk en na een lunch met inwoners van Bonaire bij Arawak gaat ’s middags via de Kaya Karibe, Kaya Korona, Kaya Dr. Jose Gregorio Hernandez, Kaya V.F. Gomez, Kaya Papa Cornes, Hanchi Amboina, Kaya Sonmontuno, Kaya Pos di Amor, Kaya A. Emerenciana, Kaya Industria, Kaya Msgr Nieuwindt, Kaya Nikoboko Zuid en de Kaya Sorobon naar het ‘windsurfparadijs’ van Tonki en Tati op Sorobon.

Hier wordt door een groep kinderen een windsurfshow gegeven en de koninklijke familie maakt uitgebreid kennis met het doen en laten van natuurbeschermingsorganisatie Stinapa, inclusief een vaartochtje door de mangroven bij Lac. ‘s Avonds brengt het gezelschap nog een bezoek aan ‘Taste of Bonaire’ in Playa.

Bron: Antilliaans Dagblad