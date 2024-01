ParadiseFM | Ministerie van VVRP plaatst LED-verlichting op kruispunten

CTB: Maar verbetering binnenstad is wel op komst



Willemstad – Na de ondertekening van het Pact voor Punda door een groot aantal enthousiaste stakeholders, is er ‘niet veel gedaan’ met de uitvoering van het 35 actiepunten tellende plan.

Dit concludeert Hugo Clarinda, adjunct-directeur van de Curaçao Tourist Board (CTB) desgevraagd in een gesprek met het Antilliaans Dagblad.

In de eerste week van dit jaar liet Frits Huffnagel, mede-oprichter van Castro Communicatie, dat het in 2021 ondertekende Pact heeft opgesteld, al aan deze krant weten dat de uitvoering te wensen overliet.

Het Pact voor Punda is overigens een plan met 35 actiepunten met als doel om dit centrumgebied in Willemstad te verbeteren. Specifiek bestaat het uit 25 acties die destijds als ‘laaghangend fruit’ werden gezien en die voor 2 december 2022 uitgevoerd hadden moeten worden, en uit 10 acties die bedoeld waren voor de langere termijn, zonder concreet benoemde streefdatum.

Clarinda is het eens met de reden die Huffnagel noemde, namelijk het gebrek aan financiële middelen bij de Downtown Management Organization (DMO) omdat de opbrengst van parkeergelden uitbleef. Volgens hem moeten de benodigde contracten zo snel mogelijk worden ondertekend, om een broodnodige inkomstenbron op gang te brengen.

Maar Clarinda wijst, in aanvulling op de door Huffnagel genoemde oorzaak, nog een tweede oorzaak aan: de covidpandemie. ,,Na de ondertekening van het Pact voor Punda ging iedereen hier enthousiast mee aan de slag, maar door de verschillende lockdowns en andere covidmaatregelen is dit verwaterd en was iedereen ook met andere dingen bezig. Ook direct na de pandemie, hadden veel betrokken partijen andere prioriteiten”, zo legt Clarinda uit.

Onder de 25 actiepunten die binnen het eerste jaar hadden moeten worden uitgevoerd, waren er 9 die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vielen. Volgens Clarinda is hier bijna niets van terechtgekomen. Dit begon al bij de in het leven te roepen werkgroep, waarin verschillende ministeries vertegenwoordigd moesten worden, maar die nimmer daadwerkelijk is opgericht.

,,Op dit moment ligt er opnieuw een voorstel op tafel voor de oprichting van een dergelijke werkgroep”, laat Clarinda weten.

De totstandkoming van deze werkgroep vanuit de overheid is essentieel. Want eind vorig jaar heeft Hans van Aalst van CTB opdracht gekregen om een ‘Terms of Reference’ (ToR, plan van aanpak) op te stellen voor de gehele binnenstad, en voor DMO schrijft hij een Visieplan voor Punda. Om deze plannen vervolgens ten uitvoer te brengen, is medewerking vanuit de overheid onmisbaar.

Van Aalst is zich bewust van de risico’s die aan dit soort grote plannen kleven en benadrukte vorige maand – in een interview met deze krant – hier ook rekening mee te houden, door beide plannen zo concreet mogelijk en goed uitvoerbaar te maken. ,,Niemand heeft er iets aan als de uiteindelijke plannen in een bureaula verdwijnen”, aldus Van Aalst in december.

Clarinda vertelt erg blij te zijn dat Van Aalst aan de slag is gegaan voor de centrumwijken van Willemstad. De CTB-topman kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking en naar de uitvoering van de eerste ‘quick wins’, waarmee op relatief korte termijn een positieve impact moet worden gemaakt.

Van Aalst geeft desgevraagd een korte update over de voortgang van zijn werkzaamheden: ,,Ik heb inmiddels vele gesprekken gehad en hoewel er nog gesprekken volgen is het inmiddels duidelijk dat de wens voor een goede uitvoeringsorganisatie een belangrijke uitkomst is. Dat zou de basis kunnen zijn voor de daadwerkelijke uitvoering voor elk plan dat samen wordt geaccordeerd.”

Bron: Antilliaans Dagblad