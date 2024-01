ParadiseFM | Ministerie van VVRP plaatst LED-verlichting op kruispunten

‘Het liefst lokaal, maar waarschijnlijk ook uit het buitenland’



Willemstad – Dat het toerisme op Curaçao de laatste jaren booming is, is bekend. Afgelopen week werd dat nog eens onderstreept, toen onder meer de Curaçao Tourist Board (CTB) en Curaçao Airport Partners (CAP) de toeristen- en passagiersaantallen over 2023 bekendmaakten.

En die groei lijkt de komende maanden en jaren nog wel even door te zetten, gelet op de nieuwe hotels en restaurants die binnenkort en in de iets verdere toekomst hun deuren gaan openen. Er is alleen één bottleneck; namelijk het vinden – en behouden – van voldoende en geschikt personeel.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Curaçao (KHN Curaçao) noemde hun nieuwe voorzitter Marieke van Hamond een aantal van 10.000 nieuwe horecamedewerkers die nodig zijn om de huidige tekorten op te vullen en om klaar te zijn voor de nabije toekomst.

Die 10.000 nieuwe medewerkers zijn niet in één keer en op korte termijn nodig, zo vertelt Van Hamond in een gesprek met het Antilliaans Dagblad. De behoefte aan nieuw personeel zal meegroeien op basis van de timing waarmee nieuwe hotels en restaurants van start gaan. Alleen al op het gebied van hotelpersoneel gaat het om 3.900 tot 5.200 extra medewerkers in de komende drie jaar, waarin ongeveer 2.600 kamers zullen worden bijgebouwd. Dat daar op dit moment al op geanticipeerd moet worden, is duidelijk.

,,Het liefst werven we alle nieuwe medewerkers lokaal”, zo zegt Van Hamond. Maar het lijkt onrealistisch dat de lokale arbeidsmarkt volledig in die vraag kan voorzien. De KHN-voorzitter op Curaçao wijst erop dat het eiland weliswaar veel werkloosheid kent, maar dat niet iedereen geschikt is om in de horeca te werken.

Waarschijnlijk gaat er dan ook een ‘tweesporenbeleid’ worden gevoerd. Enerzijds wil KHN Curaçao, net als CTB en ook Chata, inzetten op lokale opleidingstrajecten. Anderzijds zal er ook horecapersoneel uit het buitenland moeten worden aangetrokken.

Binnenkort zit de horeca-organisatie hiervoor om de te tafel met SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). Hierbij zal het onder meer gaan over het versoepelen van regels om mensen vanuit het buitenland – al dan niet tijdelijk – in de Curaçaose horeca te kunnen laten werken.

Deze plannen sluiten aan op wat Hugo Clarinda, adjunct-directeur bij CTB, gisteren opperde in een paneldiscussie tijdens een symposium bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Ook hij vertelde dat het wellicht noodzakelijk is om buitenlands horecapersoneel aan te trekken. En om te voorkomen dat een deel van hun inkomen naar het buitenland gaat, is hij er voorstander van dat deze personen ook hun gezin mogen meenemen. Het geld dat zij op Curaçao verdienen, wordt dan ook op Curaçao weer uitgegeven, zo is het idee.

Van Hamond benadrukt wel dat het niet alleen gaat om personeel werven, maar ook om personeel behouden. Met andere woorden: het moet aantrekkelijker worden om in de horeca te blijven werken. Om hieraan bij te dragen, heeft KHN Curaçao onlangs een pensioencontract afgesloten bij Guardian Group. Alle werkgevers die bij de horecakoepel zijn aangesloten, en hun werknemers, kunnen hiervan gebruikmaken.

Bron: Antilliaans Dagblad