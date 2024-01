ParadiseFM | Ministerie van VVRP plaatst LED-verlichting op kruispunten

NIEUWE KVK-VOORZITTER

Het Antilliaans Dagblad voerde een vraaggesprek met de pas aangetreden KvK-voorzitter Raoul Behr.

Wat motiveert u om deze functie te ambiëren? Wat is uw drijfveer en wat wilt u dat de KvK in 2024 op de agenda zet en bereikt? Hoe wilt u dat doen?

,,Ik ben reeds een aantal jaren lid van het bestuur van de Kamer en heb de Kamer in enkele belangrijke organisaties mogen vertegenwoordigen. Het voorzitterschap stelt mij in staat om op bepaalde belangrijke momenten de contacten, de coördinatie en de noodzakelijke ‘alignment’ te nemen om goede en belangrijke ontwikkelingen voor het bedrijfsleven te helpen trekken en duwen in het belang van Curaçao. Mijn uitgangspunt is steeds dat dit een exercitie is die we ‘samen’ moeten doen, zonder voorbij te gaan aan het feit dat we allen gebaat zijn bij ‘duidelijkheid’. Ik zal daarin tevens een luisterend oor zijn om de voeling met de achterban intact te houden.”

Wat is op dit moment voor Curaçao en het bedrijfsleven in het bijzonder prioriteit? Is er voldoende aandacht vanuit de regering voor de particuliere sector?

,,De Kamer heeft een drietal kernfuncties, die de ankers van haar functioneren bepalen. De behartiging van de algemene belangen van handel en industrie, de uitvoering van wettelijke taken en de handelsinformatie ten bate van ondernemers. Ten eerste is de functie om de algemene belangen van handel en nijverheid te behartigen zeer belangrijk voor de Kamer. Het biedt de Kamer de marge om vraagstukken inzake de (sociaal)economische ontwikkeling van Curaçao vanuit een algemeen perspectief te benaderen en niet aan de hand van specifieke casussen of belangen. Hieraan geeft de Kamer een brede invulling in al haar contacten met organisaties van het bedrijfsleven, met individuele ondernemers, met de media, maar zeker ook met de regering, de individuele ministers, de Staten, kortom: de overheid en overheidsentiteiten die van belang zijn voor de ontwikkeling die de Kamer voorstaat.”

Zal de KvK dit jaar meer en vaker van zich laten horen? Het was volgens velen de afgelopen periode relatief wat stiller vanuit de Kamer. Dat geldt overigens ook voor VBC, waardoor de stem van het bedrijfsleven minder werd gehoord. Bent u het daar mee eens? Wat gaat KvK daaraan doen?

,,De Kamer bestaat al 140 jaar en heeft op belangrijke en betrouwbare wijze invulling gegeven aan haar taakopdrachten. De klankbordfunctie vis-a-vis het bedrijfsleven en de overheid is nog altijd een gebied waarin winsten zijn te behalen. De omgeving waarin de Kamer opereert staat gelukkig niet stil. Zoals bekend is ‘change the only constant’ als het gaat om de economische ontwikkeling van een land. Een snelle blik naar het verleden leert wat er allemaal in de economische structuur van het land is veranderd, en leert ook welke mogelijkheden er zijn om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. Er zijn uitdagingen ten overvloede, maar hetzelfde kan worden gezegd over de ‘opportunities’. Daarom is contact met het speelveld belangrijk! Er is in de afgelopen jaren een andere wind gaan waaien op het punt van de relaties in het Land. De Kamer heeft niet meegelopen met de verzuiling en heeft op allerhande belangrijke aspecten van ontwikkeling aan de overlegtafel op belangrijke wijze haar adviezen uiteen kunnen zetten. De Kamer heeft verder ook in haar dienstverlening aan het ondernemerspubliek gaandeweg de digitale ontwikkelingen aan kunnen passen en heeft op doorslaggevende wijze uitvoering gegeven aan haar taken, bijvoorbeeld op het punt van het ontbinden van verlaten rechtspersonen. De duizenden deelnemers aan de bijna wekelijkse trainingsactiviteiten, vooral Webinars, van de Kamer gericht op ondernemers, heeft als het ware een concept van een Entrepreneurship University levendig gemaakt. Niet in de laatste plaats is het banen van het pad naar internationalisering van bedrijfsactiviteiten succesvol geweest, met name richting Colombia. Met andere woorden: ik ben niet van mening dat de KvK relatief wat stiller was, maar hooguit deels wat meer selectief was met het naar buiten toetreden of anderzijds op andere wijze heeft bijgedragen. Zie de succesvolle ondernemersbijeenkomsten ‘entrepreneur meet ups’, Industry Business Dinner in de Renaissance, andere informatiesessies, Webinars, sociale media posts enzovoorts.”

Billy Jonckheer was gedurende dertien jaar lang KvK-voorzitter. Wat heeft hij volgens u vooral bereikt? Waarin denkt u dat u als voorzitter zal kunnen verschillen? Hoe bent u van plan dit ten uitvoer te brengen?

,,Billy Jonckheer heeft zich met hart en ziel ingezet voor de KvK en voor de private sector. Daar is geen twijfel aan en ieder in de private sector moet hem daarvoor dankbaar zijn. Ik ben van mening dat het voor mij althans niet veel zin heeft om hem te gaan beoordelen op wat hij heeft bereikt tijdens zijn voorzitterschap en ook niet nu inhoudelijk in te gaan op hoe ik de rol van voorzitter anders zou invullen dan dat hij heeft gedaan. Belangrijk is namelijk wat ik al eerder had gezegd: de Kamervoorzitter heeft op zich een coördinerende rol met betrekking tot het bestuur van de Kamer en in het Kameroptreden, terwijl hij zich daarin gesteund ziet door diezelfde leden van de Kamer en de Kamerorganisatie op zich. Ieder bestuurslid geeft input en voegt waarde toe aan het bestuur van de Kamer en het is aan mij als voorzitter dat te coördineren.”

Bron: Antilliaans Dagblad