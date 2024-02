Extra | Journaal 23 februari 2024

‘Newton zal straks de deur uitlopen als een held’



Willemstad – In de langverwachte Statenvergadering waarin premier Gilmar Pisas (MFK) vragen heeft beantwoord over Caribbean Petroleum Refinery (CPR) die al in juni 2023 waren gesteld, heeft hij aangegeven de documenten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nooit gelezen te hebben.

Steven Croes (PAR) vroeg hier uitdrukkelijk naar.

CPR was door Refineria di Kòrsou (RdK) uit de bus gekomen als ‘preferred bidder’, waarna bleek dat er vervalste documenten gebruikt waren. Het contract werd niet direct verbroken, sterker nog lokale juristen oordeelden dat er geen reden was om de overeenkomst met betrekking tot een lading olie in Bullenbaai te verbreken. Want in die tijd was volgens Pisas nog niet duidelijk of CPR zelf verantwoordelijk was voor de falsificaties. ,,Op dat moment was dat misschien geen juist besluit, gezien de geloofwaardigheid en ons imago, maar uiteindelijk hebben we wel geld verdiend met de verkoop van die olie. Die ‘fout’ heeft ons uiteindelijk dus toch wat opgeleverd”, aldus de premier.

Hij rekent voor dat de verkoop bij elkaar 13,7 miljoen dollar heeft opgeleverd en dat er na aftrek van kosten nog 10,1 miljoen dollar overbleef waarmee schulden aan RdK/CRU zijn afgelost. Wat Pisas opvallend vindt is dat de corresponding banks een stokje staken voor acceptatie van het geld door lokale banken, maar dat de verkochte olie uiteindelijk naar de US Virgin Islands, Amerikaans grondgebied, is verscheept en het geld wel op een Amerikaanse bankrekening van RdK kon worden gestort. Na de verkoop is de relatie met CPR volledig gestopt.

De premier geeft ook aan dat hij nog in afwachting was van een diepgaande analyse over de betrokkenheid van CPR bij de falsificatie van de documenten, maar dat dit proces ondertussen is gestopt omdat de relatie nu helemaal verbroken is. ,,Het is nu wachten op het resultaat van de aangiften die zijn gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) door zowel RdK als de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die ook vervalste documenten toegestuurd kreeg.”

Op de vraag hoe met CPR in zee gegaan kon zijn, zonder ‘proof of funds’ en ‘proof of product’, geeft de minister-president aan dat dit in het verleden ook zo is gegaan en dat er nu juist een goed functionerend controlesysteem is geweest. ,,De vervalsingen zijn immers aan het licht gekomen.”

Pisas is ook gevraagd naar zijn vertrouwen in RdK-directeur Patrick Newton. Daarop antwoordt hij: ,,Ik kan Newton niet verdedigen. Dat moet hij zelf doen. Maar we maken allemaal fouten, ook alle voorgaande regeringen. Maar er is altijd ruimte om te leren en voor verbetering. Ik ben verantwoordelijk voor RdK en heb nog vertrouwen in Newton. Maar Newton stapt straks als held de deur uit, als ik zie hoe de onderhandelingen nu gaan.”

Contract nog half jaar…

Bron: Antilliaans Dagblad