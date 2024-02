Extra | Journaal 23 februari 2024

Voor opening wordt nu gemikt op april dit jaar

Willemstad – Na jaren van bouw, maar intussen ook van fikse vertraging, heeft CMC Real Estate nv een verzoek ingediend voor een hindervergunning om als hotel te kunnen opereren.

CMC Real Estate – niet te verwarren met CMC Vastgoed van het ziekenhuis Curaçao Medical Center – is ‘Courtyard by Marriott’, dat schuin tegenover het CMC-ziekenhuis wordt gerealiseerd.

CMC Real Estate heeft bij het ministerie van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) een aanvraag ingediend ter verkrijging van een vergunning in verband met de Hinderverordening voor ‘het bedrijven van een hotel’ aan de Pater Euwensweg bij het Rif.

Dit verzoekschrift plus bijlagen liggen voor een periode van een maand ter inzage bij de Uitvoeringsorganisatie Milieu & Natuurbeheer, zo laat de sectordirecteur in een advertentie in deze krant weten.

Of dit erop duidt dat het hotel binnenkort de deuren opent, is nog maar de vraag. Een blik op het gebouw en de werkzaamheden laat zien dat er nog het nodige moet gebeuren. Daarmee loopt de constructie fors achter. Volgens verkregen informatie wordt nu gemikt op opening in april dit jaar; over twee maanden dus.

In oktober 2021 werd het bereiken van het hoogste punt gevierd in aanwezigheid van niet minder dan vijf ministers van het toen kort daarvoor aangetreden kabinet-Pisas (MFK/PNP). De ‘grand opening’ zou een jaar later, eind 2022 plaatsvinden. Zo vertelde initiatiefnemer Gilbert Ricardo tegenover de redactie.

Exacte gegevens ontbreken, maar de aanvankelijke investering van zo’n 60 miljoen gulden is door tegenvallers opgelopen tot circa 80 miljoen; veel hoger dan oorspronkelijk geraamd omdat er vertraging was opgelopen onder meer vanwege corona en omdat sommige internationale partners uitvielen. Ook is het aantal kamers en suites teruggebracht van het eerdere aantal van 177 naar 152.

CMC Real Estate, opgericht in september 2012, heeft volgens de Kamer van Koophandel de 39-jarige Venezolaan Alberto Antonio Da Costa Figueira als bestuurder. Er zijn verschillende financiers, die tevens aandeelhouders zijn, waaronder stichting Vidanova Pensioenfonds en de stichting Pensioenfonds Isla Curaçao.

Foto Jeu Olimpio

Bron: Antilliaans Dagblad