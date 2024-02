Extra | Journaal 23 februari 2024

Oranjestad – Het Amerikaanse consulaat op Curaçao maakt er ten onrechte melding van dat er een uitbraak van dengue is op Aruba. Directie Volksgezondheid (DVG) bestrijdt dat dit het geval is.

,,We vinden het belangrijk om dit nieuws te corrigeren. Er zou een uitbraak van dengue zijn op Aruba, Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Wat Aruba betreft, klopt die informatie niet”, aldus de overheidsdienst.

DVG is onder andere belast met het monitoren van infectieziektes en ziektes die door muggen worden overgedragen. Zodra er te veel gevallen zijn, die via de huisartsen of laboratoria bekend worden, licht DVG de Arubaanse bevolking in. Er is op dit moment op Aruba echter geen dengue-uitbraak.

De overheid benadrukt dat dengue een endemische ziekte is en dat er het hele jaar door gevallen van dengue zijn. Deze gevallen worden in de gaten gehouden, in combinatie met het aantal gevallen van dengue in de regio en ook wereldwijd. Zo kan snel worden geconstateerd of het aantal gevallen van dengue stijgt en waar dit gebeurt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vorig jaar juli alle lidstaten geïnformeerd dat dengue wereldwijd een probleem zou kunnen gaan worden, vanwege klimaatverandering. Voor Aruba was deze mededeling reden om dengue extra in de gaten te houden.

Uit data van de sectie Epidemiologie van DVG blijkt dat op Aruba in december 13 testen van dengue zijn gedaan. De uitslag van die testen was dat zes personen geen dengue hadden en twee personen hadden ‘mogelijk’ dengue. Dit jaar zijn er tot nu toe zes testen gedaan. Twee van die testen kwamen positief uit, die patiënten hebben dengue. Twee testen zijn negatief en de uitslag van de andere twee testen wordt nog afgewacht. ,,Wij zien geen groot verschil in de cijfers en zien geen reden om van een uitbraak te spreken”, zegt DVG.

De Gele Koorts Muskiet Bestrijding (GMKB) doet nog steeds controles en ook uit hun gegevens blijkt niet dat er sprake is van een dengue-uitbraak. DVG heeft ook aan het ziekenhuis gevraagd of er patiënten met dengue zijn opgenomen, maar dat is niet het geval.

Wie DVG wil volgen, kan dat doen via de Facebookpagina of de website www.dvg.aw.

Bron: Antilliaans Dagblad