Democracy now! | Wednesday, December 6, 2023

Willemstad – Premier Gilmar Pisas (MFK) heeft in Dubai tijdens zijn bezoek aan de VN klimaattop COP28 een bezoek gebracht aan The International Center for Biosaline Agriculture (ICBA).

Hij heeft daar inzicht gekregen in onderzoek naar zilte landbouw, oftewel de productie van zouttolerante gewassen.

Pisas is van mening dat Curaçao, dat voor 95 procent afhankelijk is van de import van voedsel, baat heeft bij een systeem dat deze afhankelijkheid vermindert, gezien de stijgende wereldwijde voedselkosten.

Daarom kan een samenwerking tussen ICBA en Curaçao van groot belang zijn. Pisas heeft gesproken met Tarifa Alzaabi, de adjunct-directeur-generaal van ICBA, en zijn team. ,,Het ICBA, opgericht in de Verenigde Arabische Emiraten in 1999, is uitgegroeid tot een wereldwijd centrum dat uitblinkt op het gebied van landbouwonderzoek in regio’s met uitdagingen zoals zoutgehalte in water, watertekort en veiligheid.

Het centrum richt zich op het verbeteren van voedsel- en voedingsveiligheid, het waarborgen van waterveiligheid en een duurzame leefomgeving, en het creëren van werkgelegenheid in gebieden wereldwijd, die te maken hebben met complexe problemen zoals zout in water”, zo wordt door het ministerie van Algemene Zaken uitgelegd. Bovendien is met het oog op klimaatverandering en de zeespiegelstijging zilte landbouw een interessante agrarische methode.

