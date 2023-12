Democracy now! | Wednesday, December 6, 2023

KLM: Terugkeer double daily op Curaçao afhankelijk van diverse factoren

Willemstad – ,,Of we in de toekomst weer twee keer per dag vluchten naar Curaçao kunnen aanbieden, hangt af van wat klanten willen en of we genoeg vliegtuigen en personeel hebben”, zegt Bas Gerressen, senior vicepresident KLM, in een interview met het Antilliaans Dagblad.

Gerressen is verantwoordelijk voor Nederland, België, Luxemburg, de Dutch Caribbean en Suriname. Hij was onlangs op Curaçao, te gast bij KLM-regiomanager Dirk Buitelaar, om mee te doen met de KLM Curaçao Marathon (de 10 kilometer).

,,Op dit moment vliegen wij wereldwijd nog niet op het niveau van 2019 omdat we nog te maken hebben met wereldwijde supply chain-problemen, waardoor vliegtuigen langer in de hangar staan voor onderhoud, door geopolitieke spanningen en krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft impact op beschikbaarheid van onze vloot en inzet van ons personeel.

Momenteel vliegt KLM dagelijks op Curaçao met ons grootste vliegtuig, de 777-300, waar tot 408 passagiers in kunnen. In de piekperiode van medio december 2023 tot medio januari 2024 vliegt KLM tot wel 11 keer per week met dagelijks een Boeing 777-300 en daarnaast op bepaalde dagen een Boeing 777-200 die iets kleiner is. Hiermee zit de capaciteit in de piekperiode iets boven het niveau van vóór de covidcrisis.” Aldus Gerressen op de prangende vraag of KLM op Curaçao weer teruggaat naar de ‘double daily’ en zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

Op de vraag wat er moet gebeuren om de double daily van KLM tussen Schiphol en Hato weer mogelijk te maken antwoordt Gerressen: ,,Tijdens de covidperiode waren veel bestemmingen in de wereld dicht en hadden we genoeg vliegtuigen beschikbaar om extra vluchten in te zetten van en naar Curaçao. De wereld is gelukkig weer opengegaan en KLM is begonnen met het herstellen van ons wereldwijde netwerk. Dit betekende ook dat we enige vlootcapaciteit van Curaçao elders in het netwerk hebben ingezet.”

Intussen vliegt TUI 14 keer per week op Hato en KLM in de piekperiode 11 maal. Ook is er met Corendon een concurrent bijgekomen. Had dat voorkomen kunnen worden?, is de vraag. En hoe gaat KLM die toegenomen concurrentie aan?

,,Concurrentie is goed voor de klant en voor het toerisme op Curaçao. Concurrentie houdt ons scherp”, zegt Gerressen daarop. ,,Wij zijn vol vertrouwen dat we met ons uitgebreide netwerk in de wereld en ons product aan boord, een relevante speler zullen blijven op Curaçao. Nu er meer concurrentie is vanuit Nederland, ontstaat er mogelijk meer ruimte voor andere Europese markten om naar Curaçao te reizen. Met het toeristenbureau CTB zullen we daar ook op inzetten, al blijft de Nederlandse markt wel het allerbelangrijkst. Voor de klant betekent het dat er meer keus is en dat er aantrekkelijke tarieven te vinden zijn. Toerisme is een belangrijke economische motor geworden voor Curaçao en dat moet op een gezonde manier ook zo blijven. KLM wil daar graag een belangrijke rol in blijven spelen.”

Bron: Antilliaans Dagblad