CC | The CMC General Practitioner Post will open on January 1st, as promised

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws

Op 14 december wordt een informatiemiddag georganiseerd op Curaçao over de conceptwet Landsverordening op de Kansspelen. In de uitnodiging laat minister Silvania weten dat de conceptwet klaar is om aan het parlement aangeboden te worden.

Het is nog niet bekend wanneer exact de minister verwacht dat de LOK ingevoerd kan worden.

De nieuwe kansspelwet van Curaçao, de Landsverordening op de Kansspelen (LOK), is klaar om aangeboden te worden aan het parlement. Dit heeft het Curaçaose ministerie van Financiën laten weten in een brief waarin een informatiesessie over de LOK werd aangekondigd. Mensen uit verschillende sectoren op Curaçao kregen vorige week een door CasinoNieuws.nl ingeziene uitnodiging voor een informatiesessie over de Landsverordening op de Kansspelen. De bijeenkomst wordt gehouden op 14 december in het Renaissance Wind Creek Curacao Resort te Willemstad.

In de uitnodiging laat de minister van Financiën, Javier Silvania, weten wat de genodigden kunnen verwachten tijdens de tweeënhalf uur durende informatiemiddag. Zo zal de informatiesessie geopend worden door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Gaming Control Board. Na de openingsspeech zal het juridische team van de Gaming Control Board het stokje overnemen om uitleg te geven over de nieuwe kansspelwet. Er is 45 minuten van het programma gereserveerd voor de presentatie van de Landsverordening op de Kansspelen en de daaropvolgende vragen van de genodigden.

Adviezen Raad van Advies verwerkt

Verdere informatie over de Landsverordening op de Kansspelen wordt nog niet gedeeld in de brief.

Op 12 juni bood minister Silvania de conceptversie van de wet aan bij de Raad van Advies. Hierbij vroeg de minister om een spoedadvies zodat de Landsverordening op de Kansspelen zo snel mogelijk ingevoerd kon worden.

Volgens de website van de Raad van Advies blijkt dat diezelfde zomer het advies nog werd uitgebracht. Op 22 augustus 2023 werd de status van het adviesverzoek aangepast naar ‘Advies uitgebracht’.

Het is niet duidelijk wat er door de Raad geadviseerd is aan de minister. Dat de conceptwet pas enkele maanden later wordt gepresenteerd doet vermoeden dat de Landsverordening op de Kansspelen aangepast moest worden. Het is niet duidelijk of de conceptwet die CasinoNieuws.nl heeft ingezien nog altijd de meest recente versie is.

Als de LOK wordt aangeboden aan het parlement, zal die erover stemmen. Gezien de diverse genomen stappen waaronder het lanceren van een online portal waar vergunningen aangevraagd kunnen worden, lijkt de minister overtuigd dat het parlement de wet zal bekrachtigen en invoeren.

Bron: CasinoNieuws.nl

