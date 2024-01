DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

Forensisch rapport bevestigt overschrijding procuratielimiet ceo

Willemstad – Het rapport van Forensic Caribbean (FC) naar de handel en wandel van oud-ceo Darick Jonis van Aqualectra geeft op talrijke onderdelen, naar de inschatting van de per 1 januari 2024 afgetreden raad van commissarissen (RvC), ‘concreet aanleiding tot nader strafrechtelijk onderzoek’.

Hun advies aan zittend bestuurder Neysa Isenia is om ‘zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen van een strafrechtadvocaat’. Met name de verschillende contracten waarbij de voormalig ceo zijn procuratie heeft overschreden, wekken de indruk dat er sprake is (geweest) van onzakelijke afspraken met derden – dit geldt vooral voor de miljoenenzaak met de drie contractors/onderaannemers.

Jonis zelf, tegenwoordig de lokale vertegenwoordiger van Oryx Petroleum, reageert niet op vragen om commentaar van deze krant. De oud-ceo van Aqualectra had de procuratiebevoegdheid tot één miljoen gulden, maar het FC-rapport – waar in de correspondentie naar wordt verwezen – bevestigt de bevinding van de RvC dat Jonis ‘volledig voorbij is gegaan aan zijn bevoegdheidslimiet’.

,,Hierbij is het dus de – retorische – vraag of Aqualectra de beste prijs heeft kunnen bedingen door de handelwijze van ceo Jonis. Te denken valt aan het misdrijf van (financiële) fraude en valsheid in geschrifte”, schrijven de afgetreden RvC-leden Karel van Haren, Austin Martina en Patrick Aberson.

Twee gevallen van ‘de meest excessieve procuratie-overschrijdingen’ door Jonis licht de RvC nader toe. Zo heeft hij in oktober 2022, buiten medeweten van zowel de cfo, Isenia, als de general counsel, Reagan Celestijn, namens Aqualectra drie overeenkomsten ondertekend met NuCapital en Koraal Tabak Windparken. Het addendum voor de transportkosten van de windturbines voor een bedrag van meer dan 10 miljoen dollar, bijna twintig keer hoger dan de één miljoen gulden procuratiegrens van de ceo, was ‘nooit besproken met de RvC’ en tevens was voor deze transactie ‘helemaal geen board approval gevraagd of gegeven’. ,,Naar het oordeel van Forensic is er zelfs sprake van ongebruikelijke bepalingen in de overeenkomsten. Sterker nog, FC concludeert in hun ‘Samenvattende bevinding’ dat zelfs de contract-wederpartij (Nu Capital) tegen deze aanpak adviseerde.”

Ten aanzien van de aanschaf van zogeheten ‘16MVA-units’ (grote transformatoren) voor een bedrag van 1.370.000 euro (bijna 2,8 miljoen gulden) stelt FC vast dat Jonis inzake de aanschaf van twee 16MVA units ‘wederom zijn procuratiebevoegdheid heeft overschreden’. Het forensisch rapport spreekt over ‘kritieke tekortkomingen opgetreden in de inclusie- en goedkeuringsprocedure’. ,,Het betreft nog een voorbeeld dat Jonis geen rekening heeft gehouden met de ‘corporate governance’ zoals neergelegd in de statuten en het Handboek IUH.” IUH staat voor Integrated Utility Holding, de moedermaatschappij van overheids-nv Aqualectra.

Daarnaast speelt, wat deze krant gisteren al bracht, het ‘doelbewust achterhouden van informatie’ – en daarmee ‘het misleiden van de RvC, medebestuursleden en de advocaat van IUH’ – inzake een door drie onderaannemers ingediende miljoenenclaim. De bevindingen, zoals geformuleerd in het forensisch rapport, schetsen volgens de drie commissarissen de handelwijze van Jonis.

,,FC bevestigt dat de heer Jonis een essentiële brief verborgen heeft gehouden voor niet alleen de RvC, maar ook voor de general counsel van IUH en het statutair medebestuurslid.” Het gaat hier om Celestijn en Isenia. Ook huisadvocaat HBN Law was niet op de hoogte, althans kreeg de brief niet toegezonden. Jonis wijt dit volgens Forensic aan ‘een administratieve fout’.

,,Met de ondertekening van de brief van oktober 2018 is een (mogelijke) financiële verplichting aangegaan voor Aqualectra, waarbij de procuratie van de ceo werd overschreden”, schrijft FC. ,,Tevens is geen kopie van dit schrijven, dan wel een verzoek tot goedkeuring voor deze financiële verplichting aangetroffen tijdens het onderzoek.” Forensic voegt eraan toe dat in de jaarrekening deze mogelijke claim is vermeld als een ‘contingent liability’ en niet als ‘liability’ opgenomen. ,,De huidige status heeft gevolgen voor de reeds goedgekeurde jaarrekeningen.”

‘Onbetwistbaar bewijs’

