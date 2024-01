DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

Willemstad – Het door premier Gilmar Pisas (MFK), tevens minister van Milieu en Natuur, op Facebook gedeelde filmpje, waarin het ontwerp van de vernieuwde Caracasbaai te zien is, kon rekenen op veel aandacht in de media, en van zijn volgers.

Maar vooralsnog blijft het bij de informatie die uit de video te halen is, en die Pisas op oudejaarsavond zelf heeft gegeven tijdens zijn toespraak op het Brionplein. De antwoorden op vragen van in ieder geval het Antilliaans Dagblad laten nog even op zich wachten, en volgen in een later uit te brengen persbericht, zo zegt de woordvoerster van de premier.

De Éxtra wist gisteren in ieder geval te melden dat met het totale project van de renovatie van de Caracasbaai een bedrag gemoeid is van 10 miljoen gulden. Hiervan zou volgens de ochtendkrant 3 miljoen gulden bestemd zijn voor de eerste fase. Die fase zou binnen 6 maanden aanvangen, en vanaf de start 8 maanden duren. Een snelle rekensom leert dus dat het eerste deel rond het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd zou moeten worden.

Uit hoeveel fases het project in totaal bestaat, welke werkzaamheden er per fase precies zullen worden uitgevoerd, en wanneer de gehele renovatie klaar moet zijn, zijn vragen die deze krant wel gesteld heeft, maar vooralsnog niet beantwoord heeft gekregen.

Andere vragen waarvan de antwoorden waarschijnlijk binnenkort namens Pisas in een persbericht zal worden gegeven, zijn onder meer of het ook in de nieuwe situatie mogelijk en toegestaan blijft voor lokale families om met hun eigen barbecue en muziekinstallatie in het weekend van het strand te genieten, en of al bekend is wie de aannemer van dit groots opgezette project wordt.

Ook heeft deze krant de premier gevraagd naar de logistieke factoren van het plan. In de video is namelijk te zien dat er veel meer parkeerplaatsen, inclusief een grote bovengrondse parkeergarage, komen dan nu het geval is. Kennelijk is een van de doelen dat er meer bezoekers naar deze locatie gaan komen. Die moeten echter wel allemaal – op bezoekers uit Jan Thiel na – over de nu al drukke Caracasbaaiweg. Aan Pisas is de vraag gesteld of hierover is nagedacht.

Bron: Antilliaans Dagblad