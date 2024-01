DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

Huffnagel: Geldgebrek oorzaak van niet volledig uitvoeren Pact voor Punda

Willemstad – Het Pact voor Punda, een plan met 35 actiepunten met als doel om dit centrumgebied in Willemstad te verbeteren, is in december 2021 door een groot aantal stakeholders enthousiast ondertekend.

Maar de uitvoering van deze acties bleef vervolgens uit, zo zegt Frits Huffnagel van Castro Communicatie, het bureau dat het Punda-pact in opdracht van toeristenbureau CTB opstelde.

Naast afspraken tussen onder meer vastgoedeigenaren, investeerders, ondernemers, bewoners, de toeristische sector en de overheid, bevat het Pact 25 acties die destijds als ‘laaghangend fruit’ werden gezien. Met andere woorden; relatief eenvoudige en snel uit te voeren actiepunten. Voor 2 december 2022 hadden die uitgevoerd moeten worden. De 10 overige acties, bedoeld voor de langere termijn, konden na die datum gerealiseerd worden, zonder concreet benoemde streefdatum.

Welke van de 35 actiepunten wel en niet zijn uitgevoerd, is niet volledig duidelijk. Begin december stelde het Antilliaans Dagblad aan CTB de vraag om dit te specificeren, maar een inhoudelijk antwoord is tot op heden uitgebleven.

Hoewel er wellicht ook actiepunten zullen zijn die wel zijn uitgevoerd, benadrukte Castro Communicatie in 2021 juist dat de 35 acties niet bedoeld zijn als ‘menukaart’, waarvan men er enkele uit kan pikken. ,,Juist het kiezen voor het totaalpakket draagt bij aan het nodige draagvlak, omdat er dan voor iedereen belangrijke verbeteringen worden gerealiseerd”, aldus het adviesbureau bij oplevering van het plan.

Castro heeft destijds alleen opdracht gekregen voor het opstellen van het Pact voor Punda, en niet voor de uitvoering of coördinatie daarvan. Desgevraagd zegt medeoprichter Huffnagel wel te weten waar het bij de uitvoering aan schortte: ,,Een van de belangrijkste redenen voor het uitblijven van acties, is dat de financiering niet op gang is gekomen door het uitblijven van de opbrengst van parkeergelden. Hierdoor heeft Downtown Management Organization (DMO) niet de gewenste en noodzakelijke financiële slagkracht.“

Maar dit probleem zou ook makkelijk te tackelen moeten zijn. ,,Volgens mij is het mogelijk parkeergeld te innen via een app. Dat kan in andere steden al langer”, aldus Huffnagel, die hieraan toevoegt dat deze tip gratis is.

Het Pact voor Punda is dan volgens Huffnagel niet volledig uitgevoerd, maar dat betekent niet dat hij negatief is over de ontwikkelingen in de binnenstad. Hij zegt: ,,Wij kijken natuurlijk met veel belangstelling naar de ontwikkelingen. Niet alleen in Punda, maar ook in de rest van Willemstad en Curaçao. In december zagen we dat er veel gaande is op het eiland. Dat is mooi om te zien.”

Afgelopen december was een afvaardiging van Castro op het eiland, om onder meer kennis te maken met Hans van Aalst, die door zowel CTB als door DMO is aangetrokken voor verschillende opdrachten die tot een verdere ontwikkeling van de binnenstad moeten leiden.

Vorige maand had deze krant een uitgebreid interview met Van Aalst, die toen vertelde dat hij voor DMO een Visieplan voor Punda gaat opstellen, en in opdracht van CTB en de overheid een ‘Terms of Reference’ (ToR, plan van aanpak) voor de gehele binnenstad, waarmee de centrumwijken Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo worden bedoeld. Voor het eind van het eerste kwartaal van dit jaar, moeten beide documenten opgeleverd zijn.

Van Aalst vertelde toen het Pact voor Punda te kennen en ook gebruik te gaan maken van de goede ideeën die hierin staan. Het belangrijkst is volgens hem dat zowel de ToR als het Visieplan concreet en uitvoerbaar wordt. ,,Niemand heeft er iets aan als de uiteindelijke plannen in een bureaula verdwijnen”, zo zei hij vorige maand.

Bron: Antilliaans Dagblad