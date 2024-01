DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

Oranjestad – Voor het eerst in drie jaar heeft de Spoedeisende Hulp (SEH) vuurwerkslachtoffers behandeld. Drie personen hadden medische zorg nodig na het afsteken van ‘klapchi’. In 2022 en 2021 waren er geen vuurwerkgewonden.

Het Horacio Oduber Hospital (HOH) heeft na de jaarwisseling een analyse gemaakt van het aantal personen dat naar de SEH kwam en van het aantal patiënten dat daadwerkelijk een spoedgeval bleek te zijn. Ook tijdens de kerstperiode deed het ziekenhuis dit. De jaarwisseling begon voor het ziekenhuispersoneel op 30 december om 6.00 uur en eindigde op 2 januari om 6.00 uur.

De SEH registreerde 327 personen die zich bij de Spoed of bij de Huisartsenpost meldden. Dat is minder dan vorig jaar. Eind 2022 kwamen 361 personen naar de SEH en in 2021 waren dat er 326. Ondanks dat het minder personen waren, waren er relatief meer patiënten (165) die ook echt een spoedgeval waren en door het SEH-personeel werden gezien. Het ging onder andere om 3 vuurwerkslachtoffers, 11 verkeersslachtoffers en 7 mensen die bij een geweldsituatie betrokken waren. Vijftig patiënten hadden een verwonding, omdat ze waren gevallen of zich hadden gesneden. Zo’n 111 patiënten hadden pijn, gaven over of hadden een allergische reactie. De andere 162 zijn naar de huisarts gestuurd, omdat hun situatie minder ernstig is en kon wachten.

De jongste patiënt die door de SEH is geholpen, was een baby van 20 dagen oud. De oudste patiënt was 97 jaar. Van de 165 patiënten die door de SEH zijn gezien, werden 46 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. De jongste patiënt die is opgenomen, was 1 jaar. De oudste opgenomen patiënt was 92 jaar.

,,We zijn er altijd”, is het motto van het HOH. ,,Ongeacht het tijdstip, wie medische hulp nodig heeft, krijgt die hulp.” Het ziekenhuis is de medewerkers die tijdens de feestdagen werkten, dankbaar voor hun inzet.

Bron: Antilliaans Dagblad