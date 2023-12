Democracy now! | Friday, December 29, 2023

Cooper beseft ‘natuurlijk waarde werelderfgoedstatus’, maar blijft kritisch



Willemstad – Minister Charles Cooper (MFK) laat weten – nadat hij eerder tijdens de Invest Willemstad-conferentie met zijn twijfels voor ophef had gezorgd – ‘natuurlijk de waarde van het Werelderfgoed te beseffen’.

Dat schrijft hij in een brief aan de Monumentenraad Curaçao. Daarin meldt Cooper ook natuurlijk de zogeheten Outstanding Universal Value (OUV) van historisch Willemstad te erkennen ‘en deze krachtige manifestatie van onze geschiedenis volledig te dragen’.

Hierover heeft de minister van VVRP (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) in zijn laatste gesprek met de voormalige staatssecretaris voor Cultuur en Media van Nederland, Gunay Uslu, ‘uitgebreid gesproken en zelfs een financiële bijdrage ontvangen voor de verdere invulling van de kernwaarden die verbonden zijn aan deze OUV’.

,,Ook draag ik zorg voor de vele verplichtingen in het kader van de verdragsbepalingen, zoals het opstellen van de Periodic Reporting”, meldt Cooper aan de Monumentenraad, die erg was geschrokken van de door de bewindsman openlijk uitgesproken twijfels over de meerwaarde van Willemstad Unesco Erfgoedstad.

Toch houdt hij nog de nodige slagen om de arm: ,,Ik zal als verantwoordelijke minister echter ook altijd kijken naar het belang van ontwikkeling van mijn land. Een land dat vele uitdagingen kent. En mijn specifieke vraag was juist bedoeld om deze uitdagingen een gezicht te geven. Hoe kan een herontwikkelingsproject op een gevoelige locatie in de binnenstad of elk ander project of andere interventie in de stad, afgezet worden tegen de kansen die het Werelderfgoed biedt in economische zin. Dát is mijn betoog en daar had mijn vraag betrekking op.”

Het gaat hierbij specifiek over het Plaza-project van pensioenfonds APC, waar Unesco in de gepresenteerde omvang kritische kanttekeningen bij heeft gezet. ,,Levert deze (Unesco-, red.) status geld op en hoe kan ik dit meten? Zijn er indicatoren? Welke? Wordt dit gemeten en bijgehouden? Indien ik keuzes moet maken, neem ik deze ook graag mee in de overwegingen.”

De VVRP-minister haalt dan de brief van de Monumentenraad aan, waarin een plaatje wordt getoond van de balans tussen ‘monetary value’ enerzijds en ‘cultural heritage value’ anderzijds. ,,Ik geef de Monumentenraad in overweging om over deze vraag na te denken en samen te zoeken naar de antwoorden.”

Ten aanzien van het Waterfort Plaza Masterplan, heeft Cooper APC-directeur Evelyn Kruithof-Bor geïnformeerd ‘dat ik blijf inzetten op een haalbaar traject in alle opzichten’. ,,We pakken het traject met de nieuwe inzichten weer op.”

,,En ja”, schrijft de bewindsman. ,,De stad, zoals elke stad, kent haar eigen dynamiek en hierin worden beslissingen genomen die niet altijd door iedereen worden gewaardeerd. Uiteindelijk neemt een bestuurder een beslissing, met inachtneming van alle adviezen van de deskundigen.”

De brief is al van 20 december, maar is gisteren door het ministerie van VVRP naar buiten gebracht. Het schrijven is gericht aan de voorzitter van de Monumentenraad, Michael Newton.

Bron: Antilliaans Dagblad