Democracy now! | Friday, December 29, 2023

Particuliere verzekeraars: prijzen zorgproducten zijn gestegen

Willemstad – De premies voor particuliere zorgverzekeringen gaan ook in 2024 weer omhoog. In veel gevallen met 5 procent ten opzichte van 2023.

Sinds de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz), die wat betreft de uitvoering valt onder de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn verreweg de meeste mensen bvz-verzekerd. Naar schatting negen op de tien personen op Curaçao. De particuliere verzekeraars moeten het dus doen met de resterende een tiende van de bevolking.

Particuliere zorgverzekeringsaanbieders zijn Guardian/Fatum, Ennia, Citizens, Nagico en CG United. Op de vraag aan Guardian of deze maatschappij de zorgpremie 2024 gaat verhogen, is het antwoord: ,,Nee, Guardian zal dit keer geen algemene jaarlijkse indexering van de premie voor haar ziektekostenverzekering toepassen. Enkel de personen die in 2024 de leeftijd van 60 of 70 jaar hebben bereikt krijgen de gebruikelijk eenmalige leeftijdstoeslag – lees: verhoging premie – van 5 procent.”

Bij Ennia is met ingang van 1 januari aanstaande een verhoging van de zorgpremie aangekondigd. Waarom? ,,Wij verhogen de zorgpremie met 5 procent omdat de prijzen van de (zorg)producten en -diensten op Curaçao en daarbuiten zijn gestegen. Daarnaast stijgt de premie op grond van de leeftijd van de verzekerde.” Polishouders zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.

Zoals gezegd is circa 10 procent van de totale ziektekostenverzekeringsmarkt particulier. De rest zit bij de sociale verzekeraar SVB, waarvan overigens bekend is dat de bvz-premie niet toereikend is en dat de overheid uit algemene belastingmiddelen elk jaar 250 tot 300 miljoen moet bijspringen. De bvz is op 1 februari 2013 van kracht geworden voor alle inwoners van Curaçao.

Op de vraag wat het voordeel is voor verzekerden om particulier verzekerd te zijn ten opzichte van via de SVB, laat Guardian weten: ,,Particuliere verzekeraars zijn bij wet verplicht minimaal dezelfde dekking aan te bieden als de SVB. Veel particuliere verzekeraars bieden een uitgebreidere dekking aan dan de SVB. Een particulier verzekerde is derhalve altijd gelijk of beter verzekerd dan bij de SVB.”

Over de ontwikkeling/trend de afgelopen jaren sinds de invoering van de bvz zien de maatschappijen ‘een afnemende markt voor particuliere ziektekostenverzekeraars’. ,,Er is wel in de markt een stijgende trend te zien van mensen die kiezen voor een aanvullende ziektekostendekking bij particuliere verzekeraars vanwege de beperkte dekkingen die de SVB aanbiedt.”

Bvz-premie

Indien het jaarinkomen 12.000 gulden of minder bedraagt, is die persoon geen premie verschuldigd. Indien het jaarinkomen meer dan 12.000 bedraagt, is een premie van 13,6 procent verschuldigd (waarvan het werkgeversdeel 9,3 procent bedraagt en het werknemersdeel 4,3 procent). Zelfstandigen betalen het volle pond van 13,6 procent.

Bij een jaarinkomen van meer dan 12.000, maar minder dan 18.000 geldt een ‘gliding scale’. Voor zover het jaarinkomen meer dan 150.000 bedraagt, is over het meerdere geen premie verschuldigd.

Indien iemand niet meer verzekerd is voor de algemene ouderdomsverzekering AOV (dat betekent dat hij/zij geen premie AOV meer verschuldigd is) dan bedraagt de premie 6,5 procent.

Bron: Antilliaans Dagblad