Democracy now! | Friday, December 29, 2023

Willemstad – De organisatie van de Curaçao Baseball Week (CBW) kondigt aan dat Xander Bogaerts voor de eerste keer zal deelnemen.

Bogaerts,,De superster van het honkbal afkomstig uit Aruba, zal naar Curaçao komen om zijn expertise in het honkbal te delen. Op deze manier vervult CBW haar doel om honkballegendes dichter bij onze kinderen op Curaçao te brengen. CBW vindt plaats van 2 tot 6 januari 2024 op verschillende locaties op het eiland”, aldus de organisatoren.

Over Bogaerts wordt uitgelegd dat hij uit San Nicolas komt en een uitstekende honkbalspeler is die altijd de naam van Aruba hoog heeft gehouden. ,,Als een van de vijf Arubanen die de Major League Baseball hebben bereikt, maakte Bogaerts deel uit van de Boston Red Sox en won hij tweemaal de World Series (in 2013 en 2018). Zijn prestaties in de Major League Baseball omvatten vijf keer het winnen van de Silver Slugger Award. Vorig jaar behaalde Bogaerts zijn vijfde Silver Slugger Award, wat zijn buitengewone carrière als korte stop samenvat. Daarnaast werd Bogaerts in 2019 geselecteerd om deel uit te maken van het MLB First Team. Hij heeft vier keer deelgenomen aan de All-Star Game (in 2016, 2019, 2021 en 2022)”, zo wordt over hem vervolgd.

Vorig jaar tekende Bogaerts een miljoenencontract met de San Diego Padres. Hij kwam tijdens het MLB-seizoen van 2023 Jurickson Profar tegen, die voor hetzelfde team speelde. In het verleden sloot Bogaerts zich aan bij het Koninkrijksteam tijdens drie World Baseball Classics in de jaren 2013, 2017 en 2023. Hij maakte ook deel uit van het International Baseball Federation (Ibaf)-Wereldkampioensteam in 2011.

De organisatoren beschouwen zijn komst bij de CBW als een hoogtepunt, op 5 januari, als er ‘een spectaculaire Home Run Derby plaatsvindt’. Dit evenement vindt plaats bij Bam Bam Tech Sports Zone, en de toegangsprijs is 10 gulden.

Voor de CBW kan nog geregistreerd en aangemeld worden door coaches, honkbalspelers of scheidsrechters.

Bron: Antilliaans Dagblad