Extra | Journaal 13 november 2023

Minder stank gemeten door eNoses

Willemstad – Kippenfarm J&M Egg’s Farm Moderno, gelegen ten oosten van Sun Valley en Sunset Heights, overschrijdt geen grenzen meer op het gebied van schadelijke stankoverlast.

Dit bevestigt Jair Gonçalves, woordvoerder van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad.

GMN trekt deze conclusies uit metingen die gedaan zijn door middel van zogeheten ‘eNoses’. ,,Dit betekent niet dat de geur (van kippenmest, red.) helemaal niet meer waargenomen wordt, want bewoners ruiken de geur af en toe. Maar het betekent wel dat de norm die consequenties voor de gezondheid van de mens heeft niet wordt overschreden”, aldus Gonçalves.

Eerder dit jaar schafte GMN 25 eNose-apparaten aan, waarvan er vijf in de omgeving van Moderno werden geplaatst. In de wijk Sunset Heights – waar bij de gebruikelijke windrichting de kippenmestgeur recht op afkomt – vier en één in Schelpwijk, waar de lucht overheen trekt bij een gedraaide windrichting.

De eNose kan de overlast monitoren, doordat het apparaat geuren kan detecteren en de samenstelling van een geur kan analyseren. Ook legt het de tijdstippen van gedetecteerde geuren vast. De metingen vinden veertien uur per dag en zeven dagen per week plaats en worden op afstand gemonitord.

Kippenfarm Moderno wordt scherp in de gaten gehouden. Omwonenden klaagden al langere tijd over stankoverlast, met verschillende rechterlijke uitspraken tot gevolg. De laatste ontwikkeling op dit gebied was ongeveer twee weken geleden, toen de advocaat-generaal (AG) de Hoge Raad adviseerde om het door Moderno ingestelde cassatieberoep te verwerpen.

Op de voorwaarde dat de Hoge Raad dit advies overneemt, betekent dat dat de kippenfarm verplicht blijft om de kippenmest dagelijks af te voeren, op straffe van een dwangsom van 10.000 gulden per overtreding, met een maximum van één miljoen.

Gonçalves legt uit dat de eNoses voorlopig nog blijven hangen, om waar te nemen of de overlast slechts tijdelijk of permanent is opgelost.

Verder wijst hij erop dat er momenteel een wettelijk traject gaande is, waarin grenswaardes worden bepaald wat betreft geuroverlast, zodat de overheid hier in de toekomst beter op kan handhaven.

Foto: Premier Gilmar Pisas nam in juni een kijkje, toen de eNose-apparaten werden opgehangen.

Bron: Antilliaans Dagblad