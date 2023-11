Extra | Journaal 13 november 2023

Willemstad – Tijdens de Studie- en Beroepenmarkt zal dit jaar een paneldiscussie gehouden worden over het beroep van de toekomst.

Op de Facebookpagina komen al enkele personen aan het woord met bijzondere beroepen, zoals de ambulancemedewerker.

Panel,,Te midden van de sirenes en chaos blijven ambulancewerkers standvastig. Hun onwrikbare focus op de persoon die ze helpen is een bewijs van hun toewijding en professionaliteit. Helden in actie”, staat erbij geschreven. ,,Ik kijk niet naar de persoon die er ligt. Ik stelp het bloeden”, zegt een de ambulancebroeder. De vrouwelijke collega vult aan: ,,Het is elke keer een missie. We kijken niet waar we zijn, of we mensen kennen. De patiënt is het belangrijkste.”

Billy Jonckheer van de Kamer van Koophandel (KvK) geeft antwoord op de vraag wat Curaçao te bieden heeft op technologisch gebied: ,,We hebben een organisatie die onlangs op Curaçao is gevestigd vanuit de Verenigde Staten genaamd ‘Digital help of the America’s’. Deze organisatie helpt lokale organisaties, en dat zijn er best veel, om hun dienstverlening ook naar het buitenland uit te breiden. De raffinaderij is verleden tijd. We gaan nu naar schone industrie. Technologie is het schoonst en het hardst groeiend. Ik zou iedereen aanraden hier een studie in te kiezen”, aldus Jonckheer.

Softwareconsultant Quintin Doran heeft het over zijn werk als softwaredeskundige waarbij hij bedrijven helpt met problemen op dit gebied. ,,Technologie is erg belangrijk en zal zich verder gaan ontwikkelen en Curaçao zal hierin mee moeten gaan”, zegt hij.

De openingsconferentie met paneldiscussie vindt morgen plaats in het WTC, begint om 19.00 uur en entree kost 50 gulden. De 29e editie van de Studie- en Beroepenmarkt zelf voor scholieren van 4- en 5-wvo, vsbo en middelbaar beroepsonderwijs (sbo) is 15 en 16 november.

www.studyfaircuracao.com

Bron: Antilliaans Dagblad