AntilliaansDagblad | Enquêteur CBS de straat op

Willemstad – Met een bijeenkomst op het Wilhelminaplein van medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het startsein gegeven aan de Census 2023, oftewel de volkstelling van Curaçao. Het is de zevende Census van het CBS, waarvan de laatste twee na de staatkundige ontmanteling van de Nederlandse Antillen, alleen op Curaçao plaatsvonden.

Bij het startsein op het plein in Punda motiveerde CBS-directeur Sean de Boer de enquêteurs en benadrukte hij dat het doel van hun werk onder andere is om Curaçao van actuele gegevens te voorzien ‘die we allemaal kunnen gebruiken zodra de resultaten openbaar worden gemaakt’.

F01 CBS Senso enquêteurAan het einde van het programma ging iedereen naar de Emmabrug, waar de lichten van de brug in de kleuren van ‘Senso23’ waren, een combinatie van oranje en paars. Over de hele brug zijn ook vlaggen met het Senso23-logo om de mensen van Curaçao aan te moedigen deel te nemen aan deze grote telling.

‘Senso23’ loopt tot 20 oktober. Er zijn 740 enquêteurs die de straat op gaan om iedereen en elke woning te tellen, maar ook om de bewoners van elk huishouden te bevragen over hun sociale en demografische situatie.

CBS garandeert de anonimiteit van alle verzamelde informatie. De enquêteurs hebben een clausule ondertekend waarin staat dat zij onder de Statistiekwet vallen. De Senso-enquêteurs zijn te herkennen aan de blauwe overjas met het Senso-logo, samen met een badge met het CBS- en Senso-logo erop en de handtekening van de CBS-directeur. Bij twijfel kan een QR-code op de badge gescand worden met de mobiele telefoon. ,,Als deze QR-code niet werkt kan contact opgenomen worden met CBS ter verificatie (telefoon 839 2300 of 520 2227)”, zo wordt door het CBS aangekondigd.

Tijdens de volkstelling van 2023 zal er dus een integrale telling van personen, gezinswoningen en collectieve woningen zoals verzorgingstehuizen en gevangenissen en hun bewoners uitgevoerd worden. Normaliter wordt een volkstelling elke tien jaar uitgevoerd. Voorgaande volkstellingen waren in 1960,1971, 1981, 1992, 2001 en 2011.

Vragenlijst in vier talen

De vragenlijst voor de Census van 2023 is in vier talen. Er kan als voorkeurstaal om de vragen te beantwoorden gekozen worden uit Papiaments, Nederlands, Engels of Spaans.

Alle personen die langer dan één jaar op Curaçao wonen worden meegeteld, maar ook personen die op het moment van de telling minder dan één jaar op Curaçao wonen, maar van plan zijn hier langer dan een jaar te blijven. Als een persoon tijdelijk in een huishouden woont, wordt hij of zij meegeteld als onderdeel van dat huishouden en neemt hij of zij deel aan de telling. Ook worden nog meegeteld personen die zijn overleden na de startdatum van de telling in 2023.

Wie worden er niet meegeteld? Dat zijn toeristen, personen die minder dan een jaar op Curaçao wonen en niet van plan zijn om een jaar of langer te blijven, Curaçaoënaars die in het buitenland wonen, Nederlandse militairen die korter dan een jaar op Curaçao verblijven, stagiaires die korter dan een jaar op Curaçao verblijven en kinderen geboren na de startdatum van de volkstelling van 2023.

Over de deelname wordt nog aangegeven: ,,In principe is iedere burger verplicht om mee te werken aan de onderzoeken van het CBS. Het CBS legt geen boetes op aan bewoners die weigeren deel te nemen aan huis-aan-huisonderzoeken. Het is belangrijk dat mensen bereidwillig meewerken en het CBS hoopt hen te kunnen overtuigen van het belang van de medewerking van iedereen door hen te voorzien van informatie over het onderwerp.” En waar het gaat om privacy wordt nog eens benadrukt: ,,Hoewel de Census-vragenlijst vraagt naar de namen van de personen die deel uitmaken van het huishouden, wordt deze informatie alleen gebruikt om de vragenlijst in te vullen. Het is niet nodig om de volledige naam in te vullen. Je kunt ook een bijnaam of de initialen van mensen kiezen of je kunt de persoon eenvoudig identificeren als: moeder, vader, zoon, oma, opa, enz. Zodra deze informatie is geanalyseerd, worden de namen verwijderd en omgezet in een nummer.”

