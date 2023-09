AntilliaansDagblad | Druk op OM neemt toe

In verleden door CBCS tweemaal aangifte gedaan in Ennia/Ansary-zaak



Willemstad – Nu duidelijk wordt dat het Land Curaçao zich waarschijnlijk diep in de schulden moet steken voor de oplossing van de Ennia-problematiek, namelijk mogelijk een lening van 1,2 miljard gulden, neemt de maatschappelijke druk richting het Openbaar Ministerie (OM) om ‘iets te doen’ toe.

Er loopt al tijden een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure van de Centrale Bank namens Ennia tegen eigenaar Hushang Ansary en ex-bestuurders en ex-commissarissen; in eerste aanleg werden Ansary cum suis in november 2021 veroordeeld voor een schadebedrag van circa 1,1 miljard. De dag dat uitspraak wordt gedaan door het Hof in het daarop door veroordeelden ingestelde hoger beroep komt snel dichterbij, namelijk uiterlijk 12 september.

Strafrechtelijk is er echter nog weinig tot geen actie ondernomen richting de personen die verantwoordelijk zijn voor de bij Ennia toegebrachte schade, althans niet dat dit formeel en publiekelijk bekend is. Terwijl er al vóór de toepassing van de noodregeling bij Ennia door de Centrale Bank in juni 2018 aangifte was gedaan bij het OM. De persofficier laat aan het Antilliaans Dagblad desgevraagd weten de vragen hierover van deze krant voor te leggen aan procureur-generaal Ton Maan en hoofdofficier van justitie Heiko de Jong.

De kwestie is nu ‘hot’ omdat voor de samenleving langzamerhand duidelijk wordt wat er op het spel staat. Allereerst zijn dat de pensioentuitkeringen van 30.000 polishouders en pensioengerechtigden. Maar daarnaast – om hun belangen veilig te stellen – een noodlening van Nederland door het Land Curaçao van niet minder dan 1,2 miljard, die de overheidsfinanciën op z’n kop zet.

De eerste aangifte leidde tot conservatoir beslag door het OM op Mullet Bay (SunResorts) op Sint Maarten; een belangrijke asset van Ennia. Dat beslag ligt er nog steeds.

De vervolgaangifte in augustus 2019 bevat de details en feiten die in de civiele procedures zijn ingebracht en die door de Centrale Bank boven water zijn gebracht in het bij Ennia verrichte onderzoek. Het betreft onder meer een opsomming van de grootschalige (geld)onttrekkingen door Ansary en excessieve kosten (donaties, NetJets, salarissen en vergoedingen, waaronder aan commissarissen en spookwerknemers), alsmede de zwaar overtrokken waarderingen van Mullet Bay en de hoogte van het tekort bij Ennia Caribe Leven.

In de civielrechtelijke procedures is steeds aangegeven dat er aangifte bij het OM was gedaan. Vanuit de gemeenschap is het lange tijd relatief stil geweest, hoewel de media regelmatig uitvoerig en schokkend over de situatie bij Ennia berichtten. Maar met het leenbedrag van 1,2 miljard – waardoor de Curaçaose overheid straks jarenlang geen kant uit kan, zoals het College financieel toezicht (Cft) meldt, voor wat betreft de financiering van investeringen in publieke voorzieningen – dringt het besef door om wat voor een astronomische schadepost dit eigenlijk gaat. De minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), noemde de Amerikaanse Ennia-eigenaar Hushang Ansary ‘een dief’ en ook het vakbondswezen roert zich met stevige bewoordingen.

Geroepen wordt om gerechtigheid en actie door het Openbaar Ministerie. Naar verluidt is het OM wel in gesprek over de heikele kwestie die wordt omschreven als ‘van nationaal belang’, maar het is vijf jaar na de initiële aangifte nog altijd afwachten wat de aanklagers van plan zijn in strafrechtelijke zin te doen.

Bron: Antilliaans Dagblad