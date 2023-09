AntilliaansDagblad | Rector Magnificus stelt gerust

Bij opening academisch jaar ingegaan op negatief nieuws

Willemstad – Tijdens de opening van het academisch jaar van de University of Curacao (UoC) heeft Rector Magnificus (RM), Francis de Lanoy, zich geroepen gevoeld om de nieuwe studenten en hun ouders gerust te stellen nadat er zoveel negatief nieuws was rond de ‘Nulmeting instellingstoets kwaliteitszorg’.

,,Een aantal berichten was correct, het merendeel verbloemd en er waren extreme berichten zoals dat de onderwijsprogramma’s gevaar zouden lopen en de UoC er slecht aan toe zou zijn en de problemen zich opstapelen. Maar na mijn presentatie in de Staten is de UoC steun betuigd. En als RM kan ik u informeren dat deze berichten ver overtrokken zijn en ver afstaan van de realiteit. De UoC heeft op eigen initiatief, ‘nos mes a skohe’, gekozen om de instellingstoets kwaliteitszorg te laten uitvoeren.

De nulmeting heeft niemand ons opgelegd. We willen juist nagaan hoe wij ervoor staan en wat we moeten doen om een dergelijke toets straks wel te doorstaan. Let wel, het rapport heeft verder geen enkele invloed op de accreditatie van onze programma’s. Als reactie op het rapport wordt er op dit moment een ontwikkel- en groeidocument opgesteld.” De RM legt uit dat UoC gestart is met een nieuw businessmodel dat minder afhankelijk is van overheidsfinanciering. De ‘advanced studies’, het ‘lifelong learning’ en het onderzoeksinstituut moeten een belangrijke rol gaan spelen in dit businessmodel.

En, zo stelt de RM: ,,In dit kader en op initiatief van de Raad van Toezicht wordt een integrale nulmeting georganiseerd, breder nog dan de instellingstoets kwaliteitszorg. Dit is afgestemd met alle betrokkenen en het ministerie. Zo maken we de UoC gereed voor de toekomst. In deze nulmeting gaat het ook om de aandacht voor studentenfaciliteiten, het onderhoud aan de gebouwen en de campus. Er worden plannen gemaakt voor een nieuw studentenverblijf op de campus.”

Hij benadrukt de imagoverbetering en de naamsbekendheid, door onder andere het organiseren van lezingen en doen van onderzoek en het introduceren van een culturele agenda. ,,We hebben veel plannen en we zullen prioriteiten moeten stellen en samen werken aan een stabielere en betere toekomst van de UoC.”

De RM maakt vervolgens onder luid applaus melding van de nieuwste accreditaties die de universiteit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft ontvangen. Zo zijn de studies social work en toegepaste psychologie positief beoordeeld. Dat geldt ook voor de rechtenstudies. En de lerarenopleidingen op Curaçao en Bonaire zullen ook eerdaags beoordeeld worden, evenals de studie ‘Engineering and Sustainable Technology’. De Lanoy: ,,In al die turbulentie blijven wij gefocust op wat we doen. Dit is de realiteit en niet wat in de media wordt vermeld. De Uoc is er om voort te blijven bestaan.” En tegen de studenten: ,,De UoC heeft bestaansrecht en is er om jouw droom te realiseren. Ik kan jullie verzekeren dat jullie een goede keuze hebben gemaakt. En ik zeg met klem: kom met vragen of twijfels langs bij de afdeling ‘student affairs’, de decaan of de studieadviseur.”

Tot slot reageert De Lanoy nog op geruchten als zou er een cultuur van angst heersen binnen het instituut. ,,Voor een ‘kultura di miedu’ is geen plaats onder mijn beleid en het team van decanen. Met het kunstwerk bij de ingang van de UoC (een figuur met open mond) wordt aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn mening kan uiten. We stimuleren assertiviteit.”

Op 12 januari viert de universiteit haar 45e verjaardag. ,,We hebben ons bestaansrecht bewezen. Met eigen kracht en stevige ondersteuning binnen de faculteiten hebben we bewezen dat we zonder buitenlandse hulp en allianties met andere universiteiten en dus geheel op eigen kracht geaccrediteerde opleidingen kunnen aanbieden.”

Na de speech van de RM voerde de voorzitter van de studentenraad Nimrod Jamanika het woord. Daarna was het de beurt aan gastspreker Miles Mercera die inging op het onderwerp ‘Artificial Intelligence (AI) & Our Future’. Na de toespraak Mercera voerde de Secretaris-Generaal van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Susan Larmonie nog het woord.

Bron: Antilliaans Dagblad