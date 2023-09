AntilliaansDagblad | ‘Begroting is provisorisch’

Gouverneur benadrukt Coronasteun, Ennia en CMC

Willemstad – Bij de opening van het nieuwe Statenjaar en het aanbieden van de begroting 2024 heeft gouverneur Lucille George-Wout aangegeven dat deze begroting provisorisch is en snel aangepast zal worden, afhankelijk van de resultaten van onderhandelingen en nog te produceren rapporten.

Zij verwijst naar de corona-liquiditeitssteun uit Nederland, maar ook naar het Ennia-debacle en de lening die hiervoor door Nederland is aangeboden en de problemen bij het Curaçao Medical Center (CMC). Ten aanzien van de 25.000 verzekerden bij Ennia stelt de gouverneur: ,,Het is van cruciaal belang om dit probleem op te lossen, aangezien dit ernstige gevolgen kan hebben voor onze sociale situatie en de financiële stabiliteit van de monetaire unie tussen Curaçao en Sint Maarten. Kabinet Pisas II heeft besloten om ook in dit geval gerechtigheid te laten zegevieren.”

F01 Speech gouv2Over het ziekenhuis legt zij uit: ,,Een ander aandachtspunt is de continuïteit van de zorg in ons ziekenhuis, het Curaçao Medical Center (CMC). Voor de regering is het van het grootste belang om de continuïteit van de zorg in ons land te waarborgen. Daarom hebben de regering en de directie van CMC een zogenaamd hoofdlijnenakkoord gesloten waarin alle aandachtspunten zijn opgenomen die moeten worden opgelost om de zorg in CMC te kunnen garanderen.”

George-Wout stelt concluderend: ,,Alle drie genoemde gebeurtenissen, namelijk de liquiditeitssteun, het probleem van Ennia en de situatie van CMC, die als ongebruikelijk kunnen worden gecategoriseerd, kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de begroting van 2024. De regering, in lijn met een transparant financieel beheer, is van mening dat de begroting voor 2024 de gevolgen van de genoemde problemen moet weerspiegelen. Gezien het feit dat de onderhandelingen over de genoemde gebeurtenissen mogelijk een aanzienlijke impact kunnen hebben op de begroting van 2024, wil de regering benadrukken dat zij een herziene begroting zal indienen zodra de financiële gevolgen van de onderhandelingen en de rapporten van de onafhankelijke externe instanties bekend zijn. Daarom moet de begroting van 2024 worden beschouwd als een voorlopige begroting die snel zal worden aangepast zodra de financiële gevolgen van de onderhandelingen en de genoemde rapporten bekend zijn.”

Alle ministeries de revue

Vervolgens staat de gouverneur bij alle ministeries stil en benoemt wat het afgelopen jaar bereikt is en wat de nieuwe plannen zijn. Veel van wat zij naar voren heeft gebracht is algemeen bekend. Deze krant heeft daarom een keuze gemaakt van enkele punten die zij per ministerie genoemd heeft.

Zo noemt zij bij Algemene Zaken het belang van samenwerking in het Koninkrijk met betrekking tot crisisbeheersing en rampenbestrijding en de ‘belangrijke stap die genomen is voor de bouw van ons eerste crisis- en rampenbeheersingscentrum, samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) en andere overheidsinstanties’.

Bij Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) geeft zij aan dat digitalisatie belangrijk is. ,,Er is een actieplan opgesteld om een directoraat voor digitalisering te introduceren. Dit jaar zal een expert beginnen met de werkzaamheden om dit te realiseren. Er zijn verschillende aspecten aan dit plan, en het beoogt de digitalisering van diverse processen en systemen om de efficiëntie en toegankelijkheid te verbeteren. Tijdens 2024 zal de prioriteit blijven liggen op het verbeteren van de werking van de overheid en digitalisatie”, aldus George-Wout.

De optimalisatie van de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) zal doorgaan met het plan ‘Krese’, zo vervolgt zij bij het ministerie van Justitie. Het gaat hier niet alleen om de infrastructuur van het instituut maar ook de inhoudelijke behandeling van de cliënten. Verder is er aandacht voor de bemensing bij verschillende belangrijke justitiële instellingen.

Zij noemt verder voor wat betreft het ministerie van Financiën het traject voor de hervorming van de Belastingdienst dat vier jaar zal duren. ,,Dit betekent dat er voortdurend in onze Belastingdienst moet worden geïnvesteerd om de vastgestelde doelen te kunnen bereiken.” Voor de Douanedienst is ook een hervormingsplan opgesteld. Eerst moet hier nog een nulmeting gedaan worden. Verder wordt de implementatie van de zogenaamde ‘Roadmap Financieel Beheer’ genoemd dat ‘een van de belangrijkste prioriteiten van het ministerie van Financiën is gedurende dit parlementaire jaar’. Tot slot is er nog de evaluatie die in 2024 uitgevoerd zal worden door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). ,,Het is van vitaal belang dat de uitkomst van deze evaluatie positief is”, zo voert zij nog aan.

Bij Onderwijs heeft de gouverneur onder andere gesproken over het taalbeleid en de oprichting van het Nationale Taalinstituut. ,,De focus zal liggen op een betere taalbeheersing en het vaststellen van het vereiste taalniveau voor leerlingen en docenten. Er zal ook aandacht worden besteed aan taalgerelateerd materiaal. Twee stichtingen zijn geïntegreerd om het taalbeheer te coördineren met nadruk op meertalige co-existentie.” Ook Cultuur en Sport zijn de revue gepasseerd.

Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft George-Wout stilgestaan bij de computersystemen die zullen worden geïmplementeerd om het zorgproces te automatiseren. ,,Het is de bedoeling om proactief gegevens te gebruiken om ziekten te voorkomen. Er zal een elektronisch patiëntendossier worden ingevoerd, waarin artsen kunnen kijken naar het traject dat de patiënt heeft afgelegd, iets dat momenteel niet het geval is.”

Per 1 januari 2024 zal het ministerie ervoor zorgen dat er een huisartsenpost (HAP) wordt opgericht in het CMC. Hier kan spoedeisende zorg buiten de reguliere kantooruren worden verleend. En, zo vervolgt de gouverneur: ,,Er zal verslag worden uitgebracht over alternatieven om de astronomische kosten van het CMC-gebouw te financieren. De resultaten van de genoemde onderzoeken zullen de basis vormen voor het budget van CMC en Advent. Er wordt ook gewerkt aan een wetsvoorstel waarin een zogenaamde zorgautoriteit wordt opgericht die de kwaliteit van de zorg op Curaçao moet waarborgen. Op deze manier moet hoogwaardige zorg voor ons volk toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheidstoestand of inkomen.”

Tot slot wordt nog melding gemaakt van de onderhandelingen over een beheersovereenkomst met Selikor dat gaat over de soort en kwaliteit van vuil op Curaçao en hoe dit duurzaam en gezond verwerkt kan worden.

Bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is onder andere aandacht voor jongeren in het project ‘E hóben, E Relevo’ in de wijken. Dit project wordt uitgebreid, ‘zodat we tegen 2024 meer jongeren kunnen bereiken en hen kunnen begeleiden naar passend werk en een betere toekomst kunnen bieden’.

Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) werkt vooral aan wetgeving zoals wijzigingen in de Horeca-wetgeving (vergunningslandsverordening en vestigingsregeling). ,,Er zal ook worden gewerkt aan het verbeteren van het digitale registratiesysteem en de invoering van een handhavingswet voor Economische Inspectie”, zo voegt de gouverneur eraan toe. ,,In 2024 zal er ook een nieuwe structuur worden ingevoerd voor zowel water als elektriciteit, wat zou moeten leiden tot lagere tarieven voor vrijwel alle sectoren. Dit maakt deel uit van de inspanning om de ‘costs of doing business’ te verminderen.” MEO wil een economische groei op Curaçao waarborgen van minimaal 2 procent tussen 2023 en 2030.

En, zo stelt zij bij Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP): ,,Wat betreft de infrastructuur- en stadsplanning zijn er enkele trajecten die zijn gestart in 2023 en zullen worden voortgezet in 2024. Er is een meerjarig programma om onze wegeninfrastructuur te verbeteren. Het ministerie zoekt naar aanvullende financiering om de hoofdwegen op een meer samenhangende manier aan te pakken. Dit programma zal zich uitstrekken over zes jaar, beginnend met de belangrijkste wegen en vervolgens naar de wegen in de wijken.”

Voor wat betreft het openbaar vervoer zullen er veranderingen worden doorgevoerd in de wetgeving om de markt voor aanbieders van toeristische bus- en taxi-transportdiensten te openen. Er zal ook een herziening plaatsvinden van de wetgeving met betrekking tot het openbaar busvervoer. Daarnaast zal er een competitiever systeem komen voor taxivervoer en toeristenbussen. ,,Deze maatregelen zullen de efficiëntie en concurrentie binnen de transportsector vergroten en de mobiliteit voor de inwoners van Curaçao verbeteren”, zo wordt gesteld.

Bron: Antilliaans Dagblad