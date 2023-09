AntilliaansDagblad | Begroting 2024 op tijd, maar lege huls

Willemstad – De Landsbegroting 2024 van Curaçao is gisteren plechtig door Financiënminister Javier Silvania (MFK) aan zijn partijgenoot Statenvoorzitter Charetti America-Francisca aangeboden, maar is in feite een lege huls.

Want zoals de bewindsman zelf aangeeft: er moet nu een Nota van Wijziging (NvW) komen.

Met andere woorden: het begrotingssaldo opgenomen in de officiële stukken zegt nu al zeer weinig, omdat vaststaat dat tenminste drie grote dossiers de overheidsbegroting voor volgend jaar gaan beïnvloeden. En niet een beetje, maar op (zeer) grote schaal.

Dat zijn de covid-leningen (van ruim 0,9 miljard gulden); de Ennia-lening (van op dit moment 1,2 miljard) en de gevolgen van de uitkomst van het KPMG-onderzoeksrapport naar de financiële noodsituatie van het ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC).

In de woorden van Silvania: ,,Deze hebben impact op de begroting”. Zo zal op de leningen rente moeten worden betaald. In het geval van covid en Ennia samen zou dat gaan om zo’n 60 miljoen gulden per jaar, zonder dat nog sprake is van afbetaling op de hoofdsom.

Voordat er een NvW kan komen, moet er eerst nog verder met Nederland worden onderhandeld. De minister van Financiën zegt dat de regering-Pisas (MFK/PNP) van Curaçao ‘blij is met het Cft-advies’. Het College financieel toezicht (Cft) gaf onlangs aan dat Curaçao een Ennia-lening van 1,2 miljard niet aankan en dat dan alle andere investeringen in publieke voorzieningen in de knel zouden komen.

En Nederland begrijpt volgens Silvania ook wel dat Curaçao de coronaleningen van ruim 900 miljoen volgende maand, in oktober, niet kan terugbetalen. Dus eerst verder onderhandelen met Den Haag, dan een NvW en pas daarna kan het parlement zich buigen over de begroting voor 2024.

Toch is het feit dat gisteren een begroting is ingediend reden om te zeggen ‘Nos a kumpli; MFK a kumpli’ (We hebben voldaan; MFK heeft voldaan), zo is in een filmpje van MFK-Statenlid Ramon Yung op Facebook te zien. Daarmee wordt bedoeld dat de regering – zoals de wet voorschrijft – op de tweede dinsdag van september de landsbegroting aan de Staten aanbiedt. Silvania belooft dat deze, inclusief de NvW, vóór 31 december 2023 door het parlement is goedgekeurd.

Curaçao presenteert in de ontwerpbegroting – op papier – een sluitende begroting voor 2024 en zelfs overschotten op de gewone dienst in de jaren 2025-2027. De belastingraming is gebaseerd op recente groeicijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en realisatiecijfers tot en met mei 2023. Het Cft heeft vooralsnog geen opmerkingen bij de belastingraming, maar adviseert de regering-Pisas deze bij de NvW wel te actualiseren op basis van de meest recente realisatiecijfers. Verder staat het Cft uitgebreid stil bij de covid- en Ennia-leningen en de vergaande gevolgen voor de Landsbegroting. De hoeder van ’s Lands schatkist heeft nog veel werk te doen.

Bron: Antilliaans Dagblad