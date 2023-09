Volkskrant | Zakenman Hushang Ansary draait ook in hoger beroep op voor fraude bij Antilliaanse pensioenverzekeraar

Ashwant Nandram | Met vonnissen



De Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansari blijft ook in hoger beroep aansprakelijk voor de fraude bij pensioenverzekeraar Ennia. Maar hoeveel geld hij precies moet terugbetalen blijft vooralsnog onduidelijk: eerst moet een met pensioengeld aangekocht vakantieresort worden getaxeerd.

Dat blijkt uit het 143-pagina’s tellende vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ennia werd in 2006 verkocht aan Hushang Ansary (1927), een schatrijke Iraans-Amerikaanse zakenman en oud-politicus. Niet lang daarna werd de lokale verzekeringsgigant op brutale wijze uitgekleed. Grote hoeveelheden kapitaal werden in andere dochterondernemingen van Ansary geïnvesteerd. Het ging onder meer om vakantieresort SunResorts en de firma Stewart & Stevenson (S&S), een fabrikant van machines voor de olie-industrie.

Om te voorkomen dat er nog meer geld van Ennia’s polishouders zou wegvloeien, werd de instelling in 2018 onder curatele van de lokale centrale bank geplaatst. De nieuwe directie stelde Ansary en vier andere betrokkenen civielrechtelijk aansprakelijk voor de schade. In november 2021 werden ze veroordeeld tot flinke schadevergoedingen. Zo moest Ansary 1 miljard Antilliaanse gulden, omgerekend meer dan 550 miljoen euro, ophoesten.

Dinsdag bleek dat Ansari en consorten ook in hoger beroep aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Hoeveel ze precies moeten terugbetalen blijft vooralsnog onduidelijk. Het Hof stelt een aantal schadeposten vast, bijvoorbeeld vanwege de aankoop van aandelen S&S (117 miljoen dollar) en een investering in olieplatforms (11 miljoen dollar). Ook moet 14 miljoen dollar (25,8 Antilliaanse gulden) worden terugbetaald. Ennia-geld werd gebruikt voor onder meer donaties en de huur van privévliegtuigen.

Daarmee worden de veroordeelden nu aansprakelijk gesteld voor minstens 142 miljoen dollar aan schade. Dat wordt hoogst waarschijnlijk nog iets meer: het Hof kan het totale schadebedrag pas vaststellen nadat een stuk grond op Sint Maarten, onderdeel van vakantieresort SunResort, wordt getaxeerd. Hoe hoger de waarde, hoe logischer de dividenduitkeringen zijn die Ansary heeft gedaan. Maar het totale schadebedrag komt hoogst waarschijnlijk niet in de buurt van de 550 miljoen dollar schade die aanvankelijk werd gevonnist. Op 24 oktober staat een nieuwe zitting gepland, de definitieve uitspraak wordt door betrokken advocaten pas eind 2024 verwacht.

De hoogbejaarde Ansary is weliswaar civielrechtelijk aansprakelijk gesteld, maar nog altijd niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens justitie heeft dat niets te maken met onwil, zei een woordvoerder afgelopen week tegen het Antilliaans Dagblad. ‘Het is niet zo dat het OM deze zaak niet wil oppakken, maar indien wij niet over de capaciteit beschikken om onderzoek te doen naar zo’n complexe zaak als deze, dan lukt het even niet.’

Voor de vele Ennia-klanten – de pensioenverzekeraar was in 2018 goed voor 50 procent van de totale verzekeringsmarkt op Curaçao en Sint-Maarten en voor 80 procent van de pensioenmarkt op Curaçao – was de afgelopen jaren onduidelijk of Ennia aan zijn financiele verplichtingen kon blijven voldoen. Afgelopen week werd bekend dat de Nederlandse regering bijspringt om Ennia te stutten. Daarvoor verstrekt het een lening van 600 miljoen euro. Woensdag buigt de Tweede Kamer zich over dat reddingsplan.

